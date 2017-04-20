Как искали нефть в Гурии в 19-м веке?

20.04.2017 20:42 «Прошло 22 года с тех пор, как в Грузии было начато строительство нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. О важности этого исторического факта мы сейчас говорить не будем, но напомним читателям, что первую идею пропуска нефти из Баку в Батуми своим братьям подал Людвиг Нобель и посоветовал: «Среди всех возможных маршрутов транспортировки нефти из Баку я рекомендую вам маршрут через Грузию. Все остальные маршруты связаны с большими рисками. Нигде нет таких выгодных условий, как в Баку и Тбилиси. Поэтому я убежден, что мы должны выбрать именно этот маршрут». По словам историка Георгия Сеитидзе, кроме выгодных транзитных условий у Грузии было и другое богатство - нефтяные месторождения, которые по разным причинам не были развиты», - пишет газета «Резонанси».



«Для справки, первые сведения о добыче нефти в Грузии встречаются еще в греческой мифологии. Средневековый итальянский путешественник Марко Поло в своих записях также указывал, что в Грузии добывается масляная жидкость, которую местное население использует в бытовых целях (топливо, смазка, средство освещения). Во 2-й половине 19-го века промышленная добыча нефти с помощью буровых скважин началась в Кахетии, в частности - Мирзаани, Шираки и Элдари, но увеличивать добычу не получалось, потому что работы велись примитивными методами и не было возможностей для геологического изучения месторождений. В 30-е годы 20-го века началась добыча нефти на небольших месторождениях в Мирзаани и Шираки, позже к ним добавилась Супса. По словам Георгия Сеитидзе, о существовании нефти в Гурии было известно еще раньше. На это указывает одна статья, напечатанная в тбилисской газете «Закавказье» в 1913 году - «О вопросе нефтеносности в Грузии». Автор статьи - некто Парамонов. Статья была довольно большой и ее напечатали в двух номерах газеты. Парамонов утверждал, что работы по поиску нефти начались в Гурии в 1870 году, а в следующем году установили и первую буровую скважину», - отмечает издание.



«С 1870 по 1913 год в Гурию приезжало немало представителей иностранных компаний. Все они начинали поисковые работы, устанавливали буровые скважины, готовились к налаживанию промысла, но через некоторое время прекращали все это... Отрывок из статьи Парамонова: «1884 год - период расцвета бакинской нефтепромышленности. Именно в это время начался наплыв нефтепромышленников на гурийское побережье Черного моря. Одним из первых был полковник Давыдов, который с разрешения властей начал устанавливать в Гурии буровую скважину. Но как только он достиг определенной глубины, уехал в Баку, а после возвращения закрывает скважину. Чуть позже в Гурию приезжает американский бизнесмен Маккарти. Он тоже начинает устраивать нефтяной промысел, опускается до глубины 40 саженей, тоже отправляется в Баку, а после возвращения поступает так же, как и полковник Давыдов. В 1897 году гурийскую почву зондируют представители бельгийской нефтяной компании. В нескольких верстах от станции Супса они устанавливают буровую скважину. Они опускаются до 100 саженей, отправляются в Баку, а оставшийся в Супсе мастер закрывает скважину и ликвидирует весь промысел. В начале века в Гурию приезжает большой специалист нефтяного дела Афанасий Кошин, который изучает нефтесодержащие слои гурийской почвы, собирает образцы и перед отъездом говорит: «Весь Кавказ полон нефтью, но Грузия находится в особо хороших условиях». В ноябре 1912 года в Гурии начинает работать одна из фирм английских компаний. Первая скважина устанавливается в ноябре 1912 года, а вторая - в январе 1913 года. Спустя полгода после установки первой скважины они опускаются лишь на 30 саженей. Так было в теории, но на практике никто пока этим не занимается», - пишет Парамонов. Для подтверждения наличия нефти на территории Гурии Парамонов в своей статье приводит труды многих иностранных ученых, в частности горных инженеров Бермана, Барбота де Марни, Филипа Вурцбергера, Де-Минеса и других», - пишет автор статьи.



«В труде горного инженера Бермана «О геологическом исследовании происхождения нефти в Грузии» подтверждалось, что в гурийской почве содержится много нефти, а на приложенной для исследования карте отмечены конкретные места нефтяных месторождений. Выдающиеся ученые Энглер, Ланге, Андрусов и другие указывают на то, что Черное и Каспийское моря считались пунктами, где начался большой процесс добычи нефти. В конце статьи Парамонов заключает, что «если дело развития нефтяных месторождений на гурийском побережье Черного моря осложнялось и гибло прямо в зародыше, в этом были замешаны бакинские нефтепромышленники, потому что во всем Закавказье не было самодостаточной, содержащей нефть территории, кроме Гурии, что давало ей большое преимущество», - заключает издание.















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