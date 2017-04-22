«Теласи» намерена добиваться повышения тарифа на электроэнергию через международный суд

22.04.2017 09:56 Российский госэнергохолдинг ИнтерРАО поспорил с властями Грузии из-за отказа увеличивать тарифы для его ГЭС и электросетевой компании Теласи, сообщив, что может обратиться в международный суд. Как сообщает Рейтер, это следует из писем структур холдинга президенту Грузии и ряду министерств, копия которых имеется у агентства.



Грузинские чиновники рассчитывают решить спор до суда.



ИнтерРАО в 2011 году купила две ГЭС в Грузии - Храми-1 и Храми-2 общей мощностью 227 мегаватт, 100 процентами которых владеет ее нидерландская "дочка". Холдингу также принадлежит 75,11 процента электросетевой Теласи, обслуживающей Тбилиси.



Нидерландские Gardabani, владелец ГЭС, а также Silk Road, контролирующая сети, 14 апреля направили грузинской стороне уведомления о наличии инвестиционного спора, связанного с нарушением Грузией ряда договоров.



В частности, по данным обеих компаний, правительство Грузии гарантировало Теласи и ГЭС в рамках меморандума о сотрудничестве, заключенном в 2013 году, рост тарифов на электроэнергию и учет в них обесценения грузинского лари к доллару. В случае изменения местных законов грузинские власти обещали выплатить компенсацию, говорится в письмах.



Власти Грузии в 2014 году изменили методику расчета тарифов, которая с тех пор не учитывает выданные ранее гарантии, утверждают оба инвестора.



В 2016 году сетевая компания и ГЭС обратились к грузинским властям с заявлением о росте тарифов, но им было отказано, следует из письма. Кроме того, правительство Грузии отказалось выплачивать компенсацию.



По мнению дочек ИнтерРАО, эти меры оказывают "неблагоприятное влияние на инвестиции".



Обе компании предлагают разрешить спор в ходе переговоров, но говорят о возможности обращения в международный арбитраж, следует из писем.



Представитель ИнтерРАО подтвердил существование данных писем, сообщив, что компания не планирует продавать активы, а хочет "добиться чёткого исполнения договорённостей".



Сумму ущерба и требуемой компенсации он не назвал, сказав, что "она составляет как минимум несколько десятков миллионов долларов".



"Мы находимся в постоянном диалоге с властями Грузии, однако наши доводы не были приняты во внимание и в установленном тарифе не учтён фактор обесценения лари", - говорится в комментарии.



В Министерстве энергетики Грузии Рейтер подтвердили, что получили уведомление от ИнтерРАО о начале переговоров и надеются решить спор, не доводя до суда.



"Министерство энергетики Грузии ведет переговоры с ИнтерРАО. На данном этапе компания не вносила никакого иска против Грузии в суд. Мы надеемся, что нам удастся достичь согласия и обсуждение вопроса не будет перенесено в зал суда", - говорится в комментарии Минэнерго.



Летом прошлого года ИнтерРАО продала "консорциуму международных инвесторов", в который вошла Грузинская индустриальная группа (Georgian Industrial Group), крупнейшую в Грузии газовую электростанцию мощностью 600 мегаватт.



Менеджмент российского холдинга тогда же говорил, что продавать ГЭС и сети не собирается.



В 2015 году холдинг продал группе Ташир бизнесмена Самвела Карапетяна свои армянские активы - электросетевую компанию Электрические сети Армении и Разданскую ТЭС. Сделка состоялась после того, как обещанный рост тарифов на электроэнергию вывел на улицы Еревана тысячи недовольных жителей.















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