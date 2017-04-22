Грузия планирует в течение месяца осуществить сделку по закупке иранского газа

22.04.2017 14:05 Грузия планирует в течение месяца осуществить сделку по импорту газа из Исламской Республики Иран (ИРИ), сказал в интервью IRNA глава управления по странам СНГ и Кавказа Министерства иностранных дел Ирана Голамреза Багери Могаддам.



Министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Тбилиси 18 апреля, во главе делегации из 20 компаний и бизнесменов представляющих государственный и частный сектор экономики Ирана.



Этот визит состоялся по приглашению ведущих дипломатов Грузии по случаю 25-летия обретения государственной независимости бывших республик Советского Союза.



Багери сказал, что Грузия приобрела иранский газ, однако он еще не импортирован из Ирана.



«В Грузии сообщили, что через месяц они приступят к реализации импорта газа», - сказал глава управления.



Багери также сообщил, что на следующей неделе премьер-министр Грузии Георги Квирикашвили посетит Тегеран.



В июле прошлого года управляющий директор Национальной иранской газоэкспортной компании Алиреза Камели заявил, что Иран и Грузия подписали соглашение о прокачке в Грузию 40 миллионов кубометров газа. Камели отметил, что соглашение было подписано с грузинской частной компанией, Georgian International Energy Corporation, на четырехмесячный испытательный период.



Как сообщила в августе прошлого года заместитель министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, у Министерства энергетики нет информации о заключении контрактов на импорт иранского газа в страну.



Валишвили добавила, что правительство Грузии не заключило контрактов на поставку такого газа.



«Мы понятия не имеем об объемах, компаниях, которые подписали контракт, и о регионе, откуда будет поставляться газ», - сказала замминистра.



В настоящее время Азербайджан является основным поставщиком газа в Грузию. Небольшие объемы также поставляются из России.















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