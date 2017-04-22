Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия планирует в течение месяца осуществить сделку по закупке иранского газа


22.04.2017   14:05
Грузия планирует в течение месяца осуществить сделку по импорту газа из Исламской Республики Иран (ИРИ), сказал в интервью IRNA глава управления по странам СНГ и Кавказа Министерства иностранных дел Ирана Голамреза Багери Могаддам.

Министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Тбилиси 18 апреля, во главе делегации из 20 компаний и бизнесменов представляющих государственный и частный сектор экономики Ирана.

Этот визит состоялся по приглашению ведущих дипломатов Грузии по случаю 25-летия обретения государственной независимости бывших республик Советского Союза.

Багери сказал, что Грузия приобрела иранский газ, однако он еще не импортирован из Ирана.

«В Грузии сообщили, что через месяц они приступят к реализации импорта газа», - сказал глава управления.

Багери также сообщил, что на следующей неделе премьер-министр Грузии Георги Квирикашвили посетит Тегеран.

В июле прошлого года управляющий директор Национальной иранской газоэкспортной компании Алиреза Камели заявил, что Иран и Грузия подписали соглашение о прокачке в Грузию 40 миллионов кубометров газа. Камели отметил, что соглашение было подписано с грузинской частной компанией, Georgian International Energy Corporation, на четырехмесячный испытательный период.

Как сообщила в августе прошлого года заместитель министра энергетики Грузии Мариам Валишвили, у Министерства энергетики нет информации о заключении контрактов на импорт иранского газа в страну.

Валишвили добавила, что правительство Грузии не заключило контрактов на поставку такого газа.

«Мы понятия не имеем об объемах, компаниях, которые подписали контракт, и о регионе, откуда будет поставляться газ», - сказала замминистра.

В настоящее время Азербайджан является основным поставщиком газа в Грузию. Небольшие объемы также поставляются из России.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Строительная компания из Турции планирует инвестировать в Грузии
Премьер Грузии: порт Анаклия станет частью Шелкового пути
Автопарк в Грузии вырос на 8%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Украинский журналист разоблачил главное оправдание агрессии Кремля против Грузии
Грузия, Вашингтон и Брюссель не согласятся на возобновление транзита грузов через Абхазию в Армению - Гела Васадзе
Глава МИД Грузии о реинтеграции и открытии ЖД через Абхазию
Абхазия должна вернуться в Грузию - и.о. посла США в Грузии
Лавров: Россия не против возобновления транзита через Абхазию в Армению
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Слова Кадырова о безработице в Чечне противоречат данным Росстата
Климкин: историческое место Украины и Грузии в Европе
Аллахшукюр Пашазаде встретился с премьер-министром Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна