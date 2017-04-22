С EIB мы подпишем 250-милионное соглашение - Кумсишвили

22.04.2017 17:17 В июле 2017 года с Европейским инвестиционным банком будет подписано новое 250-милионное соглашение, - об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили.



По его словам, в течение 2016 года Европейский инвестиционный банк удвоил инвестиции в Грузию, портфель составил 1 млрд евро.



«Для поддержки компонента пространственного развития 4-пунктного плана правительства Грузии, в июле 2017 года с Европейским инвестиционным банком будет подписано новое 250-милионное соглашение. Данные инвестиции будут направлены на строительство скоростной магистрали Восток-Запад», - заявил Кумсишвили после встречи с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Вазилом Худаком (Vazil Hudak).



Первый вице-премьер находится в США с рабочим визитом, в ходе которого он принял участие во встречах Международного валютного фонда и Всемирного банка.















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