Грузия и Иран будут развивать транспортный коридор от Персидского залива до Черного моря

22.04.2017 17:45 С властями Ирана достигнуты определенные договоренности о развитии транзитного коридора в направлении Персидского залива – Черного моря и об энергетическом сотрудничестве. Об этом Георгий Квирикашвили заявил после встречи с первым вице-президентом Исламской Республики Иран Эсхаком Джахангири. На совместной пресс-конференции премьер поблагодарил первого вице-президента за теплый прием.



«На встрече мы обсудили важнейшие вопросы двустороннего сотрудничества, были достигнуты определенные договоренности, чтобы были предприняты конкретные шаги для их осуществления. В частности, речь о развитии транзитного коридора в направлении Персидского залива – Черного моря, а также энергетическом сотрудничестве.



Следует приветствовать то, что визит министра иностранных дел Ирана сопровождался важным бизнес-форумом, на котором представители частного сектора обсудили значимые проекты. Также важно отметить, что Грузия предлагает иранским инвесторам отличную бизнес-среду и, в тоже время, возможность свободной торговли со странами Европы и Евросоюза...



Со своей стороны, выражаем полную готовность к тому, чтобы снять все барьеры, которые могут существовать в отношениях между представителями частного сектора, чтобы сделать максимально комфортным экономическое сотрудничество между нашими странами», - заявил Георгий Квирикашвили.















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