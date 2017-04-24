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Грузия и Иран обсуждают вопрос о железнодорожном сообщении


24.04.2017   23:24
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили 22-23 апреля с двухдневным официальным визитом посетил исламскую республику Иран, где провел переговоры с президентом Хасаном Роухани , вице-президентом Эсхаком Джахангири и председателем исламского консультативного совета Меджлис Али Лариджани.

«Исламская республика Иран приветствует развитие отношений с Грузией во всех сферах», - заявил президент Ирана Хасан Роухани на встрече с премьер-министром Георгием Квирикашвили.

«У Ирана и Грузии есть огромный потенциал и возможности для развития отношений в сферах экономики, науки и культуры», - добавил он.

На встрече президента Роухани и премьер-министра Квирикашвили особое внимание было уделено транспортному и транзитному коридору Персидский залив – Черное море.

В связи с этим вопросом президент Ирана заявил: «Сегодня транзит имеет огромное значение в регионе и с точки зрения построения связи ЖД системы Ирана с г. Астара (на севере Ирана) и Азербайджаном и установления хорошей дорожной и железнодорожной связи с Грузией. Углубление отношений Тегерана и Тбилиси в этой сфере может содействовать существенному развитию в регионе».

Вопрос коридора Персидское море – Черное море также обсудили и на встрече Квирикашвили с вице президентом Эсхаком Джахангири.

«Огромное значение имеет вопрос коридора Север-Юг и установление связи между Персидским залом и Черным морем через Иран-Армения-Грузия или через Иран-Азербайджан-Грузия», - сообщает Tehran Times со ссылкой на слова Джахангири.

По словам вице-президента, Иран уже выразил готовность к тому, чтобы Персидский залив был связан с Черным морем по коридору Север-Юг, который на этих маршрутах свяжет друг с другом Грузию, Армению, Азербайджан и Иран.

Согласно пресс-релизу Администрации Квирикашвили, иранская сторона выразила готовность к сотрудничеству с Грузией в сфере энергетики, в том числе, в вопросах обмена электричеством и поставки иранского газа в Грузию.

Министерства Грузии и Ирана, а также представители частного сектора подписали несколько меморандумов о взаимопонимании, а также несколько соглашений.

В рамках визита в Тегеран премьер-министр Квирикашвили также встретился с председателем исламского консультативного совета Меджлис Али Лариджани.

В состав грузинской делегации также входили министр энергетики Каха Каладзе; министр иностранных дел Михеил Джанелидзе; министр экономики Гиорги Гахария; министр окружающей среды Гигла Агулашвили; министр сельского хозяйства Леван Давиташвили; министр по вопросам спорта и молодежи Тариэл Хечикашвили и советник премьер-министра по внешним отношениям Тедо Джапаридзе.

За три дня визита Квирикашвили в Иран в Тбилиси побывал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Civil Georgia





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