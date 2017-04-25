Правительство Грузии решило декринализовать экономические преступления

25.04.2017 18:09 Правительство Грузии на сегодняшнем заседании рассмотрело инициативу премьера о декриминализации экономических преступлений.



С инициативой принять закон о декриминализации экономических преступлений Георгий Квирикашвили выступил в начале 2016 года.



Поправки в Налоговый кодекс подготовило министерство финансов Грузии совместно с другими экономическими структурами страны.



«Согласно пакету поправок, размер суммы, установленной для уголовного наказания за экономические преступления, вырастет с 50 тысяч лари (более 20 тысяч долларов) до 100 тысяч (более 40 тысяч долларов). Также отменяется уголовная ответственность за такие действия, которые по своему содержанию являются налоговыми правонарушениями, например, нарушения, связанные с товарными накладными, маркировкой не акцизного товара и так далее», — сказал Квирикашвили.



Премьер подчеркнул, что изменения призваны стимулировать отдельные сферы экономики, в том числе и внутренние авиаперелеты.



«Для этого мы освобождаем от налога на прибыль и акциза авиационное топливо, предназначенное для доставки на борт внутренней авиации, также от налогов освобождается различное обслуживание, связанное с воздушными перевозками», — сказал Квирикашвили, отметив, что развитие внутренней авиации положительно скажется на туристической сфере страны.



Помимо этого, специальные поощрительные меры будут приняты для граждан, которые вырабатывают электроэнергию на микро-электростанциях.



«Мы хотим максимально поощрить зеленую энергию, чтобы избыточное количество электроэнергии, выработанное микро-электростанциями граждан, продавалось без обложения доходов налогами. Как известно, в некоторых странах очень распространены крыши с панелями солнечной электростанции, и мы хотим поощрить такие начинания»,- сказал премьер.



В этом направлении координированную работу ведут министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Грузии, а также министерство энергетики, добавил Квирикашвили.



«Мы хотим, чтобы у нас был не только этот налоговый стимул, но и определенные механизмы финансирования с тем, чтобы использовать такого рода инновационные микро-электростанции особенно в горных регионах, где важно сохранение культурного наследия», — заявил Квирикашвили.



Изменения также касаются строительного сектора. В частности будут на два года продлены налоговые льготы для завершения недостроенных зданий.



По словам премьера, до конца 2017 года планируется завершение строительства инвестиционных проектов на общую сумму в размере 65 миллионов долларов, и эти льготы будут способствовать обновлению незавершенных построек.



Квирикашвили отметил, что все эти изменения были разработаны в результате тесного сотрудничества с бизнес-сектором и поблагодарил всех, кто работал над поправками в законопроект.















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