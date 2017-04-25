Корпорация частных инвестиций США удваивает лимит финансирования для Грузии

25.04.2017 19:37 По заявлению премьер-министра Георгия Квирикашвили, Корпорация частных инвестиций заграницей правительства США удваивает выделенный лимит финансирования для Грузии.



Премьер-министр заявил об этом на заседании правительства.



"Должен отозваться на рабочий визит в США, в котором участвовали первый вице-премьер, министр финансов Дмитрий Кумсишвили, министр инфраструктуры Зураб Алавидзе, и президент Национального банка Коба Гвенетадзе. Делегация вернулась с весьма значительными, ощутимыми результатами, и хочу перечислить несколько из них. Это ОПЕК, как известно, это является Корпорацией частных инвестиций правительства США заграницей, по содействию и поддержке которой осуществлено очень много инвестиций в Грузии. Эта организация приняла решение удвоить собственный выделенный лимит финансирования в направлении Грузии"- отметил премьер-министр.



По его же словам, важно, что государственный бюджет получит от Всемирного банка прямой грант в 100 миллионов долларов для поддержки осуществления реформ.



"Первый вице-президент Всемирного банка Пол Ромер очень заинтересовался планом реформ из четырех пунктов нашего правительства, который мы осуществляем, и он решил включиться в процесс осуществления реформ. Эта личность является руководителем группы простоты занятия бизнесом во Всемирном банке, его участие в процессе наших реформ, и его советы будут важнейшими, за это хочу воспользоваться случаем, и поблагодарить его, и в целом Всемирный банк за тесную включенность"- заявил Георгий Квирикашвили.



По его же заявлению, важно, что Европейский банк инвестиций принял решение об увеличении кредитного портфеля в Грузии.



"Банк планирует выделить в 2017 году 250 миллионов евро ресурса на инфраструктурные проекты, что для нас является важнейшим. А также следует сказать, что Европейский инвестиционный банк очень активизировался в направлении финансирования частного сектора, и есть такая специальная программа финансирования инновационного и начинающего бизнеса "Инновационное финансирование", и у начинающих бизнесменов Грузии будет возможность включиться в эту программу. Следует отметить, что в 2016 году Европейский банк инвестиций удвоил свой кредитный портфель для Грузии, и этот портфель достиг 1 миллиарда евро"- заявил премьер-министр Грузии.



По словам главы правительства, очень важно, что крупнейший банк инвестиций мира Барклай выразил заинтересованность в отношении плана пространственного развития, и инфраструктурных проектов Грузии.



"Он проявил интерес, включиться в сектор публично-частного финансирования, и мы, разумеется, приветствуем это, и это еще раз свидетельствует, насколько важно, и правильно структурирована эта реформа, и этот план развития"- отметил премьер-министр Грузии.

















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