Каладзе предполагает, что спор с «Интер РАО» не дойдет до Международного арбитражного суда

25.04.2017 21:33 Министр энергетики Грузии Каха Каладзе предполагает, что связанное с «Интер РАО» дело не дойдет до Международного арбитражного суда. По его словам, это длительная процедура.



«Несколько дней назад мы получили сообщение об арбитраже. Мы максимально сделаем все для того, чтобы подготовить и представить соответствующую документацию. Возможно, до арбитража и не дойдет дело. Это весьма длительный процесс», - заявил Каладзе.



Нидерландские структуры "Интер РАО", владеющие активами в Грузии, инициировали инвестиционный спор с властями республики по компенсации выпадающих доходов от обесценения лари. Ущерб в "Интер РАО" оценивают в десятки миллионов долларов, сообщили ТАСС в компании.



"Мы оцениваем ущерб в десятки миллионов долларов", - сказали в "Интер РАО".



Структуры "Интер РАО" - Silk Road Holdings B.V. и Gardabani Holdings B.V., зарегистрированные в Нидерландах и владеющие 75% грузинской компании по распределению электроэнергии "Теласи" и по 100% грузинских Храми ГЭС-1 и Храми ГЭС-2, являются защищенными инвесторами по договору о стимулировании и взаимной защите инвестиций между Нидерландами и Грузией.



В соответствии с этим и рядом других документов, например, договора купли-продажи грузинских активов, власти республики должны компенсировать ожидаемые расходы компаний, обеспечивать ожидаемый уровень доходности, учитывать потребность финансирования инвестиционной программы и возмещать ущерб от колебаний обменного курса.



Так, для "Теласи", Храми ГЭС-1 и ГЭС-2 установлен определенный уровень тарифов на электроэнергию и условия его пересмотра, включая рост в связи с обесценением грузинского лари по отношению к доллару. Для Храми ГЭС-2 также возможен пересмотр тарифа на электроэнергию в случае снижения курса грузинской валюты по отношению к японской иене.



Однако власти Грузии, по данным нидерландских структур "Интер РАО", не реализовали эти гарантии. В этой связи Silk Road и Gardabani направили в адрес президента Грузии Георгия Маргвелашвили, министра иностранных дел Грузии Михаила Джанелидзе, министра юстиции Грузии Теа Цулукиани и министра энергетики Кахаберу Каладзе уведомления об инвестиционном споре между компаниями и Грузией по договору о стимулировании и взаимной защите инвестиций и договору к Энергетической хартии.

В письмах (ТАСС ознакомился с копиями) Silk Road и Gardabani отмечают, что ряд мер, принятых Грузией, начиная с 2014 года, оказывает неблагоприятное влияние на их инвестиции. В частности, речь идет о том, что Национальная комиссия по регулированию энергетики (НКРЭ) в 2014 году приняла решение о создании методологии расчета тарифов на электроэнергию, в которую не вошли гарантии компенсации потерь из-за обесценения местной валюты за счет повышения тарифа на электроэнергию, отраженные в договорах купли-продажи грузинских активов и меморандуме о сотрудничестве, подписанном в 2013 году. Компании в 2016 году обращались к властям Грузии с заявлением об изменении тарифов, но НКРЭ отказала в этой просьбе.



Silk Road и Gardabani отмечают, что данные действия грузинских властей "оказывают неблагоприятное влияние на ценность инвестиций" и компании "сохраняют за собой право инициировать рассмотрение спора в арбитраже".



Договор купли-продажи 75% "Теласи" был подписан между Silk Road и правительством Грузии в конце 1998 года. Документ устанавливает правила и принципы тарифов, которые должны применяться к "Теласи". Они включают тот принцип, что тарифы, устанавливаемые для "Теласи" Национальной комиссией по регулированию энергетики после 2008 года, должны компенсировать ожидаемые расходы, обеспечивать обоснованный уровень доходности, учитывать потребность финансирования инвестиционной программы и возмещать ущерб "Теласи" от колебаний обменного курса.



Договор купли-продажи между правительством Грузии, Министерством экономики и устойчивого развития Грузии, "Государственным бюро обслуживания" и Gardabani о приобретении компанией 100% акций Храми ГЭС-1 и Храми ГЭС-2 был заключен весной 2011 года. Документ также предусматривает установление определенного уровня тарифов на электроэнергию, который бы покрывал убытки компании в случае обесценения грузинской валюты.



Согласно отчетности "Интер РАО" по МСФО за 2016 год, компания в июне прошлого года продала 100% грузинской "Мтквари Энергетика", осуществляющей производство и продажу электроэнергии, за $13,6 млн консорциуму международных инвесторов. Прибыль "Интер РАО" в результате сделки составила 116 млн рублей.



Сейчас у "Интер РАО" осталось только три актива в Грузии - Храми ГЭС-1 и Храми ГЭС-2 установленной мощностью 113 МВт и 114 МВт соответственно, а также электросетевая компания "Теласи".















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