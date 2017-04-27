SOCAR готова увеличить поставки газа в Грузию

27.04.2017 10:47



Азербайджанская госкомпания SOCAR готова увеличить поставки газа в Грузию на 3 миллиона кубометров в сутки. Об этом сегодня, 26 апреля, заявил журналистам первый заместитель начальника отдела SOCAR по экспорту газа Назим Самедзаде в кулуарах второго международного форума «Каспий и Центральная Азия - торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия», сообщает агентство Trend.



«В настоящее время SOCAR ежесуточно поставляет в Грузию 7 миллионов кубометров газа. В 2016 году в результате проведения ремонтных работ на газопроводе Гаджигабул-Газах-Гардабани, удалось увеличить ежесуточную пропускную способность трубопровода до 10 миллионов кубометров газа. Поэтому мы имеем возможность поставлять в Грузию дополнительно 3 миллиона кубометров газа в день», - пояснил Самедзаде. Он добавил, что Азербайджан ежесуточно получает из Ирана 8 миллионов кубометров газа.



В свою очередь аналитик Грузинской нефтегазовой корпорации Лиана Джервалидзе во время форума отметила, что азербайджанская госнефтекомпания SOCAR является стратегическим поставщиком газа в Грузию. Она напомнила, что с SOCAR заключены долгосрочные контракты на поставки газа в Грузию до 2028 года. Кроме того, Джервалидзе сообщила, что дочерняя компания SOCAR - SOCAR Georgia Gas, за 10 лет инвестировала в Грузию порядка одного миллиарда долларов.



Говоря о новой системе взаиморасчетов с компанией «Газпром» за транзит российского газа в Армению, Джервалидзе отметила, что Грузия будет иметь возможность закупать российский коммерческий газ в периоды пикового потребления, если возникнет аварийная ситуация, либо если объем поставок из Азербайджана окажется недостаточным. При этом, по словам аналитика, Грузия не несет обязательств по закупкам определенных объемов у «Газпрома», что выгодно для Грузии.

















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