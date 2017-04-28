Не удивлюсь, если показатель роста экономики Грузии будет пересмотрен в сторону увеличения - Бальванера

28.04.2017 17:40 Не удивлюсь, если показатель роста экономики Грузии будет пересмотрен в сторону увеличения, - заявил региональный директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Южному Кавказу, Молдове и Беларуси Бруно Бальванера.



«Как известно, мы публикуем прогноз дважды в год. Согласно прогнозу, опубликованному в ноябре 2016 года, в 2017 году показатель роста экономики Грузии составит 3.8%. Через две недели на ежегодной встрече мы пересмотрим показатели», - отметил он.



По словам Бальванера, он не будет удивлен, если прогнозный показатель роста экономики Грузии увеличится.

«Через две недели мы опубликуем новые показатели. Не знаю, каким будет этот показатель для Грузии. 3,8%-й рост и без того хороший показатель, но я не удивлюсь, если мы пересмотрим прогнозный показатель роста для Грузии в сторону увеличения», - добавил Бруно Бальванера.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

