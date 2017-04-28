«Airzena» обвиняет «Turkish airlines» и «Аэрофлот» в демпинге на грузинском рынке

28.04.2017 21:08 Грузинская авиакомпания "Georgian Airways - Airzena" обращается к государству за помощью. По заявлению компании, действующие в стране иностранные "компании-монстры" оперируют на рынке демпинговыми ценами, что осложняет их деятельность. Компания распространила заявление на своей странице facebook:



"Когда на грузинском авиарынке ведут деятельность такие авиакомпании-монстры как "Turkish airlines" и "Аэрофлот", и они как раз таки по прямому и непрямому финансированию правительства своих стран оперируют по демпинговым ценам, нам постоянно приходится работать в условиях нездоровой конкуренции. Более того, "Объединение аэропортов Грузии" иностранным авиакомпаниям, которые и без того пользуются льготами в своих странах, максимально устанавливает льготы в Грузии.



Хотим напомнить им, что "Georgian Airways - Airzena" является грузинской авиакомпанией, функционирующей с 1993 года. За это время она внесла сотни миллионов лари в бюджет Грузии, и в настоящее время здесь работает более 500 квалифицированных кадров. В условиях здоровой и справедливой конкуренции грузинская авиация быстрее будет развиваться, и сможет дать работу большему количеству людей.



Несмотря на все это, "Georgian Airways " по-прежнему продолжает полеты в Вену, Амстердам, Москву, Тель-Авив, и в то же время по требованию наших пассажиров мы добавляем новые направления: Лондон, Киев, Прагу, Париж, Казань, и Сочи.



Обращаемся с просьбой ко всем компетентным структурам, обязанным обеспечивать справедливые условия конкуренции, защитить национальную авиацию от уничтожения"- сказано в заявлении "Airzena".

















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