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Всемирный банк выделил Грузии более 45 млн евро на проведение реформ


29.04.2017   23:34
Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил выделение Грузии кредита в размере 47,2 млн евро для поддержки осуществляемых в стране реформ, сообщает в субботу представительство ВБ в стране.

Программа ориентирована на содействие экономическим реформам, направлена в основном на усиление фискального надзора государственных организаций и улучшение бюджетирования публичной службы, а также на повышение качества социального обслуживания населения.

"Эта программа подтверждает готовность правительства сохранить стабильность макро-фискальной системы и продолжить структурные реформы", - приводятся в пресс-релизе слова регионального директора ВБ на Южном Кавказе Мерси Тембон.

В сообщении отмечается, что программа полностью соответствует задачам, определенным стратегией партнерства между Грузией и ВБ на 2014-2017 годы, в рамках которой республике выделяются финансовые ресурсы в объеме около $1,2 млрд.

"Кредитные средства в размере 47,2 млн евро будут предоставлены Международным банком реконструкции и развития (МБРР, структура ВБ) на льготных условиях", - говорится в пресс-релизе.

Всемирный банк сотрудничает с Грузией с 1992 года. За это время общий объем выделенных стране кредитов на финансирование различных проектов составил $2,27 млрд.

"Интерфакс"





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