Грузинское вино попало в список десяти лучших по версии Esquire

30.04.2017 22:22 Грузинское вино попало в десятку лучших натуральных вин, стоимость которых не превышает 40 долларов. Список был опубликован на страницах майского номера американского журнала Esquire, а после размещен в интернет-версии издания.



Esquire обращает внимание своих читателей на красное сухое вино «Тавквери» погреба «Слезы Фазана» урожая 2013 года. Это вино произведено из одноименного сорта винограда, который растет в регионе Шида-Картли. «Легкое и светлое вино красивого красного цвета, «Тавквери» сделано в глиняном сосуде, который покрыт органическим пчелиным воском и погружен в землю», - пишет издание. Бутылка вина, которую рекомендует журнал, стоит 22 доллара, его крепость составляет 12%.



Винный погреб «Слезы Фазана» производит натуральное вино с учетом древних грузинских традиций. Название погреба идет от грузинской легенды, герой которой утверждает, что только вино может заставить фазана плакать от радости. В список Esquire также попали натуральные вина Франции, Испании, Австрии, Австралии, Италии и США.















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