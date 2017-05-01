«Уральские авиалинии» запустили рейс Сочи-Тбилиси

01.05.2017 22:46 Авиакомпания «Уральские авиалинии» сегодня впервые выполнила рейс из Сочи в Тбилиси. До конца летнего периода рейсы будут выполняться дважды в неделю. Как сообщает портал «Кавказский узел», компания анонсировала запуск рейсов еще в марте.



Первый рейс из Сочи сегодня прибыл в Тбилисский международный аэропорт в 17:05 часов по местному времени. Полеты в оба конца будут выполняться два раза в неделю - по понедельникам и пятницам на самолетах A320. По словам официального представителя авиакомпании, с 3 мая «Уральские авиалинии» введут еще один рейс между Россией и Грузией.



«Авиакомпания в рамках весенне-летней навигации с 3 мая вводит еще один новый рейс в Грузию - из Санкт-Петербурга в Кутаиси, второй по величине город страны. Полеты на этой линии на начальном этапе будут осуществляться один раз в неделю - по средам», - цитирует представителя российской авиакомпании в Грузии Анзора Кавтиашвили агентство «Интерфакс-Юг».















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