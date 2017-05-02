В апреле Грузию посетили более 510 тыс. иностранцев

02.05.2017 16:07 В апреле Грузию посетили 510 тысяч 594 иностранцев, что на 10,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таковы данные Национальной администрации туризма Грузии, передает «Новости- Грузия».



Из общего числа иностранцев, посетивших Грузию в апреле, 222 тысячи 622 человек (рост 29,7%) провели в стране более суток.



Больше всего визитеров в апреле было зафиксировано из Армении (рост 13,2%), из Азербайджана (рост 7, 1%), из Турции (19, 2%), из России (рост 16,5%) и Украины (рост 27, 2%).



Сохраняется позитивная тенденция роста туристов из стран Евросоюза. В апреле чаще всего Грузию посещали туристы из Германии (рост +74), Великобритании, (рост +51%), Литвы (рост 43%) и Польши (рост 26).



Особенный рост числа туристов был зафиксирован в апреле из таких стран, как Узбекистан (рост 332%), Саудовская Аравия (рост 207%), Иран (рост 184%), Индия (рост 114%), Израиль (57%) и США (рост 34%).



В январе-апреле 2017 года Грузию посетили 1,7 миллиона иностранцев, что на 11,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Из общего числа иностранцев, посетивших Грузию в январе-апреле, 736 тысячи 265 человек (рост 29,7%) провели в стране более суток, рост составил 26.9%.



По данным четвертого квартала 2016 года доход от иностранного туризма составил 491 миллион долларов, что на 54 миллиона больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (рост 12.5%).



Доход от иностранного туризма в 2016 году составил 2,2 миллиарда долларов (рост 11,9%). Доля туризма в ВВП Грузии составляет 7.1%.















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