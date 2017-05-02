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Нацбанк Грузии повысил ключевую ставку до 7,00%
02.05.2017 17:42
Центробанк Грузии во вторник повысил ключевую ставку до 7 процентов с 6,75 процента годовых на фоне ускорения годовой инфляции.
Дефляция в Грузии составила 0,5 процента в марте текущего года в месячном исчислении по сравнению с инфляцией в 1,7 процента в феврале, однако в годовом выражении инфляция ускорилась в марте до 5,4 процента с 4,1 процента годом ранее.
ЦБ Грузии, который несколько раз понижал ставку в прошлом году на фоне низкой инфляции, повысил ее до 6,75 процента с 6,5 процента в январе текущего года и сохранил на прежнем уровне в марте, сообщил во вторник, что принял решение о повышении ставки на основании прогнозов о дальнейшем ускорении инфляции, которая превысит целевой показатель на 2017 год в 4 процента.
При этом регулятор сообщил, что ожидает постепенное снижение инфляции и возвращение к целевому показателю в 2018 году, что повлияет и на уровень ключевой ставки.
"При других равных условиях, дальнейшее повышение ставки не ожидается... и в среднесрочной преспективе ожидается ее приближение к нейтральному уровню", - говорится в заявление Нацбанка.
Следующее заседание комитета Нацбанка по монетарной политике состоится 14 июня текущего года.
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