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Всемирный банк финансово поддержит реформы в Грузии


02.05.2017   19:13
Всемирный банк в рамках второй операции по политике развития инклюзивного роста (Second Inclusive Growth Programmatic Development Policy Operation for Georgia – DPO-2) утвердил выделение Грузии кредита в размере 47,2 миллионов евро для экономического развития, говорится в сообщении на сайте Всемирного банка.

Политика развития инклюзивного роста предполагает способствование финансовому надзору за государственными учреждениями, улучшение разработки бюджетов госучреждений и качества социального обслуживания граждан путем создания благоприятных экономических условий. Вторую операцию по политике развития Всемирный банк утвердил для Грузии в 2013 году.

По данным Всемирного банка, программа основывается на предыдущих операциях политики развития, которые были сосредоточены на повышении конкурентоспособности для устойчивого роста.

Кредит предоставлен сроком на 25 лет с 14-летним грантовым периодом.

"Достижение инклюзивного роста требует макроэкономической стабильности, инвестиций в человеческий капитал и процветающий частный сектор. Нынешняя операция поддерживает правительство Грузии в достижении некоторых из этих целей" — заявила старший экономист Всемирного банка и руководитель Мона Прасад.

Программа развития инклюзивного роста основывается на четырехпунктном Плане правительства Грузии, который предусматривает: реформы по содействию экономическому развитию и созданию рабочих мест; реформу образования, которая будет ориентирована на экономическое развитие; развитие регионов и инфраструктуры и реформа управления, которая обеспечит эффективность госструктур и больше прозрачности.

С 1992 года Всемирный банк выделил Грузии 2,24 миллиардов долларов.






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