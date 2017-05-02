Всемирный банк финансово поддержит реформы в Грузии

02.05.2017 19:13 Всемирный банк в рамках второй операции по политике развития инклюзивного роста (Second Inclusive Growth Programmatic Development Policy Operation for Georgia – DPO-2) утвердил выделение Грузии кредита в размере 47,2 миллионов евро для экономического развития, говорится в сообщении на сайте Всемирного банка.



Политика развития инклюзивного роста предполагает способствование финансовому надзору за государственными учреждениями, улучшение разработки бюджетов госучреждений и качества социального обслуживания граждан путем создания благоприятных экономических условий. Вторую операцию по политике развития Всемирный банк утвердил для Грузии в 2013 году.



По данным Всемирного банка, программа основывается на предыдущих операциях политики развития, которые были сосредоточены на повышении конкурентоспособности для устойчивого роста.



Кредит предоставлен сроком на 25 лет с 14-летним грантовым периодом.



"Достижение инклюзивного роста требует макроэкономической стабильности, инвестиций в человеческий капитал и процветающий частный сектор. Нынешняя операция поддерживает правительство Грузии в достижении некоторых из этих целей" — заявила старший экономист Всемирного банка и руководитель Мона Прасад.



Программа развития инклюзивного роста основывается на четырехпунктном Плане правительства Грузии, который предусматривает: реформы по содействию экономическому развитию и созданию рабочих мест; реформу образования, которая будет ориентирована на экономическое развитие; развитие регионов и инфраструктуры и реформа управления, которая обеспечит эффективность госструктур и больше прозрачности.



С 1992 года Всемирный банк выделил Грузии 2,24 миллиардов долларов.















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