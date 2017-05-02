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В прошлом году активы Нацбанка Грузии выросли на четверть, чистую прибыль упала в 1,6 раза
02.05.2017 19:31
Активы Национального банка Грузии в 2016 году выросли на 1 млрд 944,8 млн лари, или на 25,3% - до 9 млрд 620,2 млн лари ($3 млрд 940,9 млн по текущему курсу), говорится в аудированной ООО "KPMG Georgia" финансовой отчетности банка.
Активы в иностранной валюте увеличились на 20,8% и на начало 2017 года достигли 7 млрд 295,9 млн лари в эквиваленте, в национальной валюте - на 42,1%, до 2 млрд 324,3 млн лари.
Обязательства центрального банка возросли за год на 21,7% - до 8 млрд 146,5 млн лари, в том числе обязательства перед Международным валютным фондом -на 0,6%, до 527,3 млн лари.
Объем выпущенных в обращение денег на конец прошлого года составил 2 млрд 999,3 млн лари (рост на 19,8%), долговых ценных бумаг - 197,2 млн лари (снижение на 44,2%).
Собственный капитал Нацбанка возрос на 49,8% - до 1 млрд 473,7 млн лари.
Национальный банк Грузии в 2016 году получил чистую прибыль в размере 472,1 млн лари, что в 1,6 раза меньше, чем годом ранее.
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