В апреле Грузию посетили более 500 тысяч человек

02.05.2017 19:44 В апреле 2017 года Грузию посетили 510 594 человек. По информации МВД Грузии, это на 10,2% выше показателя аналогичного периода 2016 года. В целом за январь-апрель в Грузию было нанесено 1 776 719 визитов, что на 11,1% выше показателя за первые четыре месяца 2016 года.

В том числе, 222 622 визита в апреле было совершено с туристическими целями, что на 29,7% выше показателя за апрель прошлого года. Транзитом в Грузии побывали 107 865 человек, что на 0,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. А число визитов с другими целями уменьшилось на 2,1% (до 180 107 визитов).



Первое место по посещению Грузии занимает Армения, число визитов из которой в апреле в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 13,2%. Далее следуют Азербайджан (+7,1%), Турция (число посещений из которой сократилось на 19,2%). На четвертом месте — Россия, визиты из которой выросли на 16,5%. За ней следуют Украина (+27,2%), Иран (+183,9%).



Высокими темпами роста визитов в Грузию среди стран Евросоюза отличаются Германия (+43%), Польша (+30%), Франция (+30%), Великобритания (+26%), среди стран Ближнего Востока — Израиль (+67%), среди стран Средней Азии — Казахстан (+18%), Узбекистан (+190%), Туркмения (+113%). На 28% выросло число визитов в Грузию из Беларуси, на 17% — из США.















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