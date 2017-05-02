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Двум компаниям в Китае запретили использовать грузинское название «Набеглави»


02.05.2017   21:08
Грузия добилась того, что в Китае местным компаниям запретили «недобросовестно» использовать название грузинской минеральной воды «Набеглави». После соответствующего обращения государственного агентства «Грузпатент» («Сакпатенти») ведомство по торговым знакам государственной администрации торговли и промышленности Китая (SAIC) запретило двум китайским компаниям выпускать продукцию под брендом «Набеглави».

С официальной жалобой к Китаю «Грузпатент» обратился в 2016 году после того, как стало известно, что название «Набеглави» с «недобросовестным умыслом» было зарегистрировано на имя двух китайских компаний, - отмечается в сообщении ведомства. В «Грузпатенте» надеются, что жалоба будет способствовать борьбе с незаконным использованием наименований известных грузинских минеральных вод как в Китае, так и в других странах.

Согласно закону «О наименовании места происхождения товара и географического обозначения», название бренда «Набеглави» происходит от одноименного села, расположенного в Чохатаурском районе региона Гурия, где в 1905 году был обнаружен источник этой минеральной воды. Заводским производством минеральной воды «Набеглави» занимается грузинская компания «Цкали маргебели», основанная в 1997 году.






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