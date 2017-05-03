ЕНД: С июля в Грузии планируется рост тарифа на газ

03.05.2017 11:26 С июля планируется рост тарифа на газ - заявил представитель "Единого национального движения" Отар Сирадзе, комментарий которого распространила пресс-служба партии.



По словам Отара Сирадзе, несмотря на то, что "Грузинская мечта" обещала населению вдвое снизить тарифы, уже который раз повышается тариф газа.



По его же словам, с июля начнут "подготавливать" нас к повышению роста тарифа, что ляжет тяжелым бременем и без того на нуждающееся население, а рост тарифа газа вызовет также подорожание других жизненно необходимых продуктов.



"Это результат некомпетентности Кахи Каладзе, и неправильной политики правительства "Грузинской мечты". Они не смогли привлечь инвестиции, заключаются договора вопреки интересам государства, напомню вопрос, связанный с "Газпромом", а также судебные тяжбы с "Интер РАО", "Казтрансгазом". Из-за их четырехлетней вредительской экономической политики мы получили обесцененный лари, и со своей стороны получаем рост тарифов"- заявил Отар Сирадзе.



По его же словам, на минувшей неделе парламентский комитет отраслевой экономики и экономической политики рассмотрел годичный отчет Национальной комиссии энергетики и водоснабжения Грузии, где выяснилось, что Грузия в 2016 году потребляла на 6,4% меньше газа по сравнению с 2015 годом.



"Каха Каладзе заявлял, что потребление газа значительно увеличилось, и необходимо было купить дополнительные объемы газа из "Газпрома", что и обусловило оформление антигосударственного договора с "Газпромом". На самом же деле оказалось, что Каха Каладзе лгал, и произошло наоборот. Это как минимум злоупотребление должностным положением с целью оформления желаемого договора, который со своей стороны содержит признаки коррупции.



В тот период выступления Кахи Каладзе были настолько паническими, что "Консорциум Шах Дениз" в минувшем году дополнительно выделил 500 миллионов кубических метров газа, которыми мы и не воспользовались из-за отсутствия необходимости. Это тоже указывает на ложь Каладзе о возросшем потреблении. Мы требуем от правительства пояснить, какие мероприятия проводят для того, чтобы миновать роста тарифов. Категорически требуем от прокуратуры, расследовать мотивы ложной информации, распространенной Каладзе"- заявил Отар Сирадзе.

















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