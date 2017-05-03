Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ЕНД: С июля в Грузии планируется рост тарифа на газ


03.05.2017   11:26
С июля планируется рост тарифа на газ - заявил представитель "Единого национального движения" Отар Сирадзе, комментарий которого распространила пресс-служба партии.

По словам Отара Сирадзе, несмотря на то, что "Грузинская мечта" обещала населению вдвое снизить тарифы, уже который раз повышается тариф газа.

По его же словам, с июля начнут "подготавливать" нас к повышению роста тарифа, что ляжет тяжелым бременем и без того на нуждающееся население, а рост тарифа газа вызовет также подорожание других жизненно необходимых продуктов.

"Это результат некомпетентности Кахи Каладзе, и неправильной политики правительства "Грузинской мечты". Они не смогли привлечь инвестиции, заключаются договора вопреки интересам государства, напомню вопрос, связанный с "Газпромом", а также судебные тяжбы с "Интер РАО", "Казтрансгазом". Из-за их четырехлетней вредительской экономической политики мы получили обесцененный лари, и со своей стороны получаем рост тарифов"- заявил Отар Сирадзе.

По его же словам, на минувшей неделе парламентский комитет отраслевой экономики и экономической политики рассмотрел годичный отчет Национальной комиссии энергетики и водоснабжения Грузии, где выяснилось, что Грузия в 2016 году потребляла на 6,4% меньше газа по сравнению с 2015 годом.

"Каха Каладзе заявлял, что потребление газа значительно увеличилось, и необходимо было купить дополнительные объемы газа из "Газпрома", что и обусловило оформление антигосударственного договора с "Газпромом". На самом же деле оказалось, что Каха Каладзе лгал, и произошло наоборот. Это как минимум злоупотребление должностным положением с целью оформления желаемого договора, который со своей стороны содержит признаки коррупции.

В тот период выступления Кахи Каладзе были настолько паническими, что "Консорциум Шах Дениз" в минувшем году дополнительно выделил 500 миллионов кубических метров газа, которыми мы и не воспользовались из-за отсутствия необходимости. Это тоже указывает на ложь Каладзе о возросшем потреблении. Мы требуем от правительства пояснить, какие мероприятия проводят для того, чтобы миновать роста тарифов. Категорически требуем от прокуратуры, расследовать мотивы ложной информации, распространенной Каладзе"- заявил Отар Сирадзе.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии выросли цены на овощи и фрукты
НБГ: В 2016 году влияние внешнего шока негативно влияло на экономику Грузии
НБГ: В 2016 году главным двигателем экономического роста была строительная отрасль
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
МИД Грузии: Есть «малый прогресс» по соглашению о неприменении силы
Пожилой житель села Хурча задержан близ линии оккупации Абхазии
Оккупанты намерены построить новый порт в Абхазии
Грузия изучит сообщение о подписании протокола абхазскими сепаратистами с одним из итальянских городов
СГБ Грузии заявляет, что линия оккупации не переносилась вглубь территории Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Адеишвили и Мерабишвили признали виновными в изъятии винного завода «Акура»
В Дагестане произошло землетрясение мощностью в 4-5 балла
Вход на армянский рынок турецкой авиакомпании «Пегасус» откладывается
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна