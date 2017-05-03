Евразийский банк Машкевича намерен оперировать в Грузии

03.05.2017 11:58 14 апреля был избран новый Совет директоров банка, которым будет руководить Павел Логинов. В разговоре о будущих планах банка он отметил, что планируется расширение, представление новых продуктов, и перенос акцента от корпоративного, на который приходилась больше половины портфеля банка, на розничный бизнес. Менеджмент планирует в течение пяти лет увеличить долю розничного сектора до 60%.



По словам Логинова, у них есть также глобальная цель - чтобы банк стал хабом транзакций на всей евразийской территории, и помимо Казахстана и России начал оперировать в Узбекистане, Киргизстане, Азербайджане, и Грузии. О более детальных планах топ-менеджер банка не говорил.



"Евразийский банк" оперирует на рынке с 1994 года. Он также представлен на рынке России. Его активы составляют 1,77 триллионов тенге, а кредитный портфель более чем 734 миллиардов.



Банк принадлежит крупнейшей Eurasian Resources Group, оперирующей в секторе добычи-переработки природных ресурсов. Акционерами группы являются Александр Машкевич, Алиджан Ибрагимов, и Патох Шодиев.



















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