Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ВЭБ: антироссийские санкции сохранятся до 2020 года


03.05.2017   21:19
Санкции Запада против России сохранятся до 2020 года. Об этом сообщается в прогнозе ВЭБ.

«Антироссийские санкции в прогнозируемом периоде, скорее всего, продолжат действовать, что будет ограничивать масштабы притока капитала в Россию, хотя в 2018–2020 годах можно ожидать увеличения притока капитала с азиатских и арабских рынков», — сказано в документе.

Также стало известно, что ВЭБ ожидает роста экономики России в текущем году до 0,8%.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Число полетов в воздушном пространстве Грузии выросло на 15%
Каладзе не исключает рост потребительского тарифа на газ
В Грузии выросли цены на овощи и фрукты
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии опровергли намерение строить новый порт в Приморске
МИД Грузии: Есть «малый прогресс» по соглашению о неприменении силы
Пожилой житель села Хурча задержан близ линии оккупации Абхазии
Оккупанты намерены построить новый порт в Абхазии
Грузия изучит сообщение о подписании протокола абхазскими сепаратистами с одним из итальянских городов
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Азербайджан принял на вооружение новейшую российскую технику
В Греции успешно провели первое гидростатическое испытание TAP
Гражданам Грузии могут разрешить получать второе гражданство не теряя грузинского
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна