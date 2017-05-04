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Грузия будет первым организатором выставки вина во французском Бордо


04.05.2017   15:05
Начиная с конца июля, Грузия в течение трех месяцев будет первым организатором масштабного мероприятия - выставки вина в Бордо, в новом центре цивилизаций вина. Об этом на заседании правительства Грузии сегодня, 4 мая, сообщил премьер-министр страны Георгий Квирикашвили.

Глава правительства расценил этот факт как очень значительное достижение и подчеркнул, что Грузии дается возможность познакомить мир с грузинской культурой, вином и потенциалом страны. По словам Георгия Квирикашвили, Грузия избрана первым организатором выставки как страна, признанная колыбелью вина.

«С конца июля по октябрь в Бордо пройдут различные представления информационного характера, на которых будет представлена максимальная информация о нашей стране, ее древней культуре, грузинском вине, искусстве. Исходя из особой значимости мероприятия, прошу все соответствующие ведомства максимально сотрудничать с Министерством сельского хозяйства, чтобы представить нашу страну лучшим образом», - заявил премьер.






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