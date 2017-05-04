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Грузия считает приоритетом начало переговоров с США о свободной торговле


04.05.2017   19:40
Грузинская сторона считает приоритетным вопрос о начале переговоров с США по поводу заключения соглашения о свободной торговле, заявил в четверг глава МИД страны Михаил Джанелидзе.

Ранее в Грузии заявляли, что две страны рассматривают возможность двустороннего свободного торгового режима, однако официальные переговоры по поводу возможного подписания соглашения не начинались. В среду МИД Грузии сообщил, что 13 конгрессменов Палаты представителей США направили президенту Дональду Трампу письмо, в котором призвали укреплять партнерство с Грузией, а также призывают Трампа начать переговоры об оформлении соглашения о свободной торговле с Грузией.

"Углубление торговых и инвестиционных отношений с США является одним из наиважнейших приоритетов нашей страны. Вопрос свободной торговли всегда стоял со стороны грузинского руководства в повестке дня", — заявил Джанелидзе журналистам после правительственного заседания.

По его словам, политика администрации прежнего президента США в связи с вопросом свободной торговли была ориентирована на общую региональную платформу и не поддерживала начало переговоров с Грузией о двустороннем соглашении. "Что касается поддержки конгрессменов в этом вопросе, естественно, очень важна их рекомендация. Новая администрация США пока еще в процессе формирования с точки зрения торговой политики и институции, и торговый представитель пока еще не назначен", — сказал министр.

Джанелидзе заявил, что "грузинская сторона активно вносит вопрос в повестку дня, чтобы углубить торгово-инвестиционное сотрудничество, в том числе с точки зрения возможности соглашения о свободной торговле".






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