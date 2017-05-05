Объявляется тендер на проектировку туристической зоны на Ингури ГЭС

05.05.2017 12:13 Процесс превращения в туристическую зону территории, прилегающей к арочной плотине Ингури ГЭС, переходит на новый этап.



В рамках стратегии, разработанной вместе с Министерство энергетики, ООО "Туристический центр Ингури" в скором времени объявит тендер о проектировке зоны. Об этом сообщает Агентство культурного наследия Грузии на своей странице Facebook.



Государство уже мобилизовало тендерные средства для проектировки туристической зоны, и он будет объявлен в мае.



Этап проектировки продлится один год, после чего на территории арочной плотины начнется осуществление физической работы.



По постановлению правительства Грузии от 4 сентября 2015 года арочной плотине Ингури ГЭС был присвоен статус памятника национальной категории.

















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