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Объявляется тендер на проектировку туристической зоны на Ингури ГЭС


05.05.2017   12:13
Процесс превращения в туристическую зону территории, прилегающей к арочной плотине Ингури ГЭС, переходит на новый этап.

В рамках стратегии, разработанной вместе с Министерство энергетики, ООО "Туристический центр Ингури" в скором времени объявит тендер о проектировке зоны. Об этом сообщает Агентство культурного наследия Грузии на своей странице Facebook.

Государство уже мобилизовало тендерные средства для проектировки туристической зоны, и он будет объявлен в мае.

Этап проектировки продлится один год, после чего на территории арочной плотины начнется осуществление физической работы.

По постановлению правительства Грузии от 4 сентября 2015 года арочной плотине Ингури ГЭС был присвоен статус памятника национальной категории.







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