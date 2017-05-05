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Азиатский банк развития увеличит инвестиционный лимит для Грузии


05.05.2017   15:11
Мы договорились, что инвестиционный лимит Банка развития Азии для Грузии возрастет от 200 миллионов до 350 миллионов долларов США. А также будет продолжена поддержка банка в отношении текущих в Грузии реформ, и будет подготовлена новая трехгодичная программа бюджетной помощи – заявил первый вице-премьер, министр финансов Дмитрий Кумсишвили после встречи с президентом Банка развития Азии Такехико Накао.

Встреча состоялась в Японии, городе Иокогама, где в настоящее время проходит юбилейный 50-й форум банка. Первый вице-премьер Грузии участвует в нем, как член Совета управления банка от Грузии.

По заявлению первого вице-премьера Дмитрия Кумсишвили, данная финансовая организация является одним из крупнейших финансовых партнеров Грузии.

"Для нас весьма важна поддержка Банка развития Азии в процессе осуществления плана правительства из 4 пунктов, и текущих реформ. Это является пространственным развитием, где банк финансирует отдельные участки скоростной автомагистрали Восток-Запад. Кроме того, важна поддержка со стороны банка таких реформ, как формирование пенсионной, системы частного и государственного партнерства, и развитие рынка капитала"- заявил первый вице-премьер.

По его же словам, по поддержке Азиатского банка развития по всем трем направлениям были подготовлены соответствующие законопроекты, которые готовы для рассмотрения. В то же время не менее важен вопрос их имплементации.

"Мы с президентом Банка развития Азии договорились, что будет поддержка в данном направлении"- заявил Дмитрий Кумсишвили.

Первый вице-премьер также заострил внимание на вопрос финансирования программ поддержки бюджета со стороны Банка развития Азии, которое по договору сторон, будет продолжаться в последующие годы.







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