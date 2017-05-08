Грузия вошла в число стран, где туристов больше, чем населения

08.05.2017 18:08 Британское издание Telegraph опубликовало список 51 страны мира, где туристов больше, чем местного населения. В этом списке Грузия занимает 37-е место. По данным издания, в Грузии на одного жителя приходится в среднем 1,4 туриста.



В Национальной администрации туризма отмечают, что Telegraph опирался на статистические данные 2015 года, когда Грузию посетили 5,9 миллионов международных путешественников, в 2016 году их число возросло до 6.3 миллионов.



Первое место в рейтинге Telegraph занимает Андорра, где на одного жителя приходится 33 туриста.















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