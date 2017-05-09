Кумсишвили: Терминал кутаисского аэропорта после расширения обслужит 2 200 пассажиров

09.05.2017 18:42 Сегодня делегация Грузии под руководством первого вице-премьера, министра финансов Дмитрия Кумсишвили отправилась из Кутаисского аэропорта в Ларнаку, где 9-11 мая проводится ежегодная встреча и бизнес-форум Банка реконструкции и развития Азии - информацию об этом распространило Министерство финансов.



"Хочу с большой гордостью и радостью отметить, что Международный аэропорт Кутаиси является одним из самых успешных проектов. С 2012 года по сегодняшний день Международный аэропорт Кутаиси оказал услугу почти миллиону пассажиров.

Мы приняли решение о расширении терминала аэропорта. Если по состоянию на сегодня терминал одновременно обслуживает до 600 пассажиров, после расширения обслужит 2 200 пассажиров.



После либерализации виз нагрузка на аэропорт Кутаиси еще больше возросла. Как известно, из Международного аэропорта Кутаиси осуществляются полеты в 10 направлениях Европы, и эта цифра все больше возрастает.



По сравнению с аналогичным периодом минувшего года пассажиропоток увеличился на 114% и, разумеется, мы оказываем лучшую услугу пассажирам.



Здесь же должен отметить, что наряду с ростом количества туристов и пассажиров весьма важным является процентный состав иностранных туристов. 61% пользователей Международным аэропортом Кутаиси как раз таки являются иностранцы"- заявил первый вице-премьер, министр финансов Дмитрий Кумсишвили.



В рамках ежегодной встречи и бизнес-форума Европейского банка реконструкции и развития запланирована встреча Дмитрия Кумсишвили с президентом Европейского банка реконструкции и развития, сэром Сума Чакрабарти, а также запланированы встречи с другими руководящими лицами международной финансовой организации, и представителями инвестиционных компаний, участвующими в ежегодной встрече банка.



















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