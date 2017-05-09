Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кумсишвили: Терминал кутаисского аэропорта после расширения обслужит 2 200 пассажиров


09.05.2017   18:42
Сегодня делегация Грузии под руководством первого вице-премьера, министра финансов Дмитрия Кумсишвили отправилась из Кутаисского аэропорта в Ларнаку, где 9-11 мая проводится ежегодная встреча и бизнес-форум Банка реконструкции и развития Азии - информацию об этом распространило Министерство финансов.

"Хочу с большой гордостью и радостью отметить, что Международный аэропорт Кутаиси является одним из самых успешных проектов. С 2012 года по сегодняшний день Международный аэропорт Кутаиси оказал услугу почти миллиону пассажиров.
Мы приняли решение о расширении терминала аэропорта. Если по состоянию на сегодня терминал одновременно обслуживает до 600 пассажиров, после расширения обслужит 2 200 пассажиров.

После либерализации виз нагрузка на аэропорт Кутаиси еще больше возросла. Как известно, из Международного аэропорта Кутаиси осуществляются полеты в 10 направлениях Европы, и эта цифра все больше возрастает.

По сравнению с аналогичным периодом минувшего года пассажиропоток увеличился на 114% и, разумеется, мы оказываем лучшую услугу пассажирам.

Здесь же должен отметить, что наряду с ростом количества туристов и пассажиров весьма важным является процентный состав иностранных туристов. 61% пользователей Международным аэропортом Кутаиси как раз таки являются иностранцы"- заявил первый вице-премьер, министр финансов Дмитрий Кумсишвили.

В рамках ежегодной встречи и бизнес-форума Европейского банка реконструкции и развития запланирована встреча Дмитрия Кумсишвили с президентом Европейского банка реконструкции и развития, сэром Сума Чакрабарти, а также запланированы встречи с другими руководящими лицами международной финансовой организации, и представителями инвестиционных компаний, участвующими в ежегодной встрече банка.








Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Из Кутаиси в Актау назначен прямой авиарейс
Telegraph: На одного жителя Грузии приходится 1.4 туриста
Российские журналисты и бизнесмены посетили Грузию с винным туром
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Президент Грузии: покажем абхазам и осетинам, что можем усилить автономию
Красный Крест в Абхазии получил данные о 30 неизвестных захоронениях
Соглашение абхазов с итальянским городом будет аннулировано - посол Грузии в Италии
Любые соглашения де-факто властей Абхазии являются нелегтимными - МИД Грузии
США запрещают поддержку стран, признающих Абхазию и Цхинвали суверенными субъектами
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Зурабян: Наступит день, когда на чистых выборах мы сокрушим власти
Налбандян: Встречи президентов Армении и Азербайджана пока не предусматривается
МИД: Азербайджан имеет посольства в около 60 странах
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна