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Армянская дочка иранского банка откроет филиал в Грузии в сентябре


10.05.2017   18:38
Армянский Банк Меллат - дочка иранского банка, откроет филиал в Грузии в сентябре 2017 года. Об этом пишет англоязычное экономическое иранское издание Financial Tribune.

"Мы получили разрешение на открытие филиала в Тбилиси и планируем начать найм персонала", сказал исполнительный директор Банка Меллат в Иране Хади Ахлаги.

В октябре 2016 года председатель Совета ЗАО "Банк Меллат" в Ереване Мохаммад Бигдели сообщил, что изучается возможность открытия филиала в Грузии. По его словам, ожидалось, что тбилисский филиал будет действовать под началом ереванского "Банка Меллат".

ЗАО "Банк Меллат" основан в соответствии с соглашением, подписанным Центральным банком Армении и иранским "Меллат Банком". С 1995 года действовал в качестве ереванского филиала. Со 2 сентября 1997 года ереванский филиал был реорганизован в дочернее предприятие с правовым статусом закрытого акционерного общества, а 27 июля 2005 года переименован в ЗАО "Банк Меллат". -0-






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