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Крупный импортер задержан в Грузии по подозрению в налоговом мошенничестве
10.05.2017 21:17
Крупный бизнесмен, имя которого не называется, задержан в Грузии по обвинению в подделке документов и нанесении ущерба бюджету страны, сообщает Следственная служба Минфина.
По данным следствия, обвиняемый руководит тремя компаниями, от имени которых он импортировал фрукты и овощи на общую сумму 8 миллионов 158 тысяч 225 лари (порядка 3,4 миллиона долларов), не заплатив налог.
Из-за действий предпринимателя государственному бюджету Грузии был нанесен ущерб на сумму более 653 тысяч лари (около 272 тысяч долларов).
Во время прохождения процедур, необходимых для импорта продукции, задержанный предоставил в налоговую службу фальшивые документы, подтверждающие оплату таможенной пошлины в размере более 26,5 тысяч лари (более 11 тысяч долларов).
Следствие ведется сразу по двум статьям УК Грузии — «причинение имущественного ущерба путем обмана в особо крупном размере», а также «изготовление, приобретение, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт, иных платежных документов». Задержанному грозит от четырех до шести лет лишения свободы.
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