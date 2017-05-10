Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Крупный импортер задержан в Грузии по подозрению в налоговом мошенничестве


10.05.2017   21:17
Крупный бизнесмен, имя которого не называется, задержан в Грузии по обвинению в подделке документов и нанесении ущерба бюджету страны, сообщает Следственная служба Минфина.

По данным следствия, обвиняемый руководит тремя компаниями, от имени которых он импортировал фрукты и овощи на общую сумму 8 миллионов 158 тысяч 225 лари (порядка 3,4 миллиона долларов), не заплатив налог.

Из-за действий предпринимателя государственному бюджету Грузии был нанесен ущерб на сумму более 653 тысяч лари (около 272 тысяч долларов).

Во время прохождения процедур, необходимых для импорта продукции, задержанный предоставил в налоговую службу фальшивые документы, подтверждающие оплату таможенной пошлины в размере более 26,5 тысяч лари (более 11 тысяч долларов).

Следствие ведется сразу по двум статьям УК Грузии — «причинение имущественного ущерба путем обмана в особо крупном размере», а также «изготовление, приобретение, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт, иных платежных документов». Задержанному грозит от четырех до шести лет лишения свободы.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Turkish Airlines меняет нормы провоза багажа
Группа AccorHotels открывает ibis Styles Tbilisi
Впервые за пять лет зафиксировано снижение прибыли компании Toyota
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Науру лишится финансовой помощи США из-за признания Абхазии и Цхинвальского региона
Активная внешняя политика Грузии в очередной раз достигла значительного успеха - В/С Абхазии
Президент Грузии: покажем абхазам и осетинам, что можем усилить автономию
Красный Крест в Абхазии получил данные о 30 неизвестных захоронениях
Соглашение абхазов с итальянским городом будет аннулировано - посол Грузии в Италии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Молодые дипломаты стран ОИС провели встречу в Баку
Для ВВС Азербайджана закуплены учебные самолеты
Армянская интеллигенция выступает против закрытия Госинспекции по языку
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна