Все российские рынки потеряли связь со SWIFT

11.05.2017 10:19 Каналы связи российского финансового рынка с международной системой межбанковских расчетов SWIFT были прерваны, следует из сообщения, опубликованного в среду Национальным расчетным депозитарием (НРД).



НРД, который входит в группу Московская биржа, имеет статус центрального депозитария РФ, проводит все биржевые расчеты и большую часть внебиржевых сделок как по российским, так и по иностранным ценным бумагам, заявил о потере подключения к SWIFT в 13.20 мск.



По данным депозитария, сбой связан с повреждением каналов связи. Помимо SWIFT недоступны также "часть депозитарных сервисов НРД".



"В настоящее время производятся оперативные переключения систем и сервисов на резервный центр обработки данных", - говорится в сообщении НРД.



Изначально восстановление было запланировано на 13.30 мск. Позднее время устранения сбоя перенесли на 14.30 мск.



Российская финансовая система подготовлена на случай возможного отключения страны от SWIFT, сообщила на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 22 марта глава ЦБ Эльвира Набиуллина.



"Были угрозы, связанные с тем, что нас могут отключить от SWIFT. Мы доработали свою платежную систему, и если что-то случится, внутри страны все операции в формате SWIFT будут работать, мы создали такой аналог", - рассказала глава ЦБ.



Она напомнила, что внешние негативные факторы выявили уязвимость банковской инфраструктуры в РФ. После этого процессинг зарубежных платежных систем был переведен в Россию.



"Сейчас уже более 90% банкоматов и платежных терминалов готовы к принятию нашей собственной карты "Мир", - сказала Набиуллина. "И 2017 год мы считаем важным, поворотным именно в масштабном распространении этих карт", - добавила она.















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