|
ЕБРР сохранил прогноз экономического роста Грузии
11.05.2017 12:41
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) оставил без изменения прогноз экономического роста Грузии в 2017 году.
Согласно опубликованному накануне докладу «Региональные экономические перспективы», рост ВВП Грузии в этом году составит 3,9% — аналогично прогнозу за ноябрь 2016 года. По прогнозу ЕБРР, в 2018 году экономический рост Грузии составит 4,2%.
В отчете говорится, что в целом, ЕБРР ожидает в регионе экономический рост как в текущем, так и в будущем году, что будет обусловлено высокими ценами на нефть и выходом России из рецессии.
В ЕБРР также отмечают, что повышению доверия со стороны инвесторов к Грузии будет содействовать Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA), а также безвизовый режим со странами Шенгенской зоны, задействованный в марте 2017 года.
В целом доклад указал на то, что прогнозы находятся под воздействием значительной геополитической напряженности внутри и вблизи стран присутствия ЕБРР, а также неопределенности вокруг экономической политики в ведущих развитых государствах после избрания президентом США Дональда Трампа и решения Великобритании выйти из Евросоюза.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна