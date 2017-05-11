ЕБРР сохранил прогноз экономического роста Грузии

11.05.2017 12:41 Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) оставил без изменения прогноз экономического роста Грузии в 2017 году.



Согласно опубликованному накануне докладу «Региональные экономические перспективы», рост ВВП Грузии в этом году составит 3,9% — аналогично прогнозу за ноябрь 2016 года. По прогнозу ЕБРР, в 2018 году экономический рост Грузии составит 4,2%.



В отчете говорится, что в целом, ЕБРР ожидает в регионе экономический рост как в текущем, так и в будущем году, что будет обусловлено высокими ценами на нефть и выходом России из рецессии.



В ЕБРР также отмечают, что повышению доверия со стороны инвесторов к Грузии будет содействовать Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA), а также безвизовый режим со странами Шенгенской зоны, задействованный в марте 2017 года.



В целом доклад указал на то, что прогнозы находятся под воздействием значительной геополитической напряженности внутри и вблизи стран присутствия ЕБРР, а также неопределенности вокруг экономической политики в ведущих развитых государствах после избрания президентом США Дональда Трампа и решения Великобритании выйти из Евросоюза.















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