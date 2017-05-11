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В Грузии будет принят закон о продаже земель иностранцам - СМИ


11.05.2017   22:24
Правительство Грузии пересмотрит свою позицию относительно запрета на продажу земель иностранцам и для урегулирования этого вопроса примет специальный органический закон, пишет грузинское издание «Резонанси».

Автор ссылается на слова председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, который разъяснил позицию властей по этому вопросу на одной из встреч в ходе всенародного обсуждения проекта конституционных изменений. Спикер сообщил, что после того, как Конституционный суд Грузии признал неконституционным запрет на продажу земель иностранным гражданам, правительство Грузии приняло по этому вопросу промежуточное решение.

«Вопрос продажи земель мы обсуждали в комиссии (государственная конституционная комиссия). Было две радикально различных позиции. По мнению одних, продажу земли иностранцам следовало запретить полностью, а другие считали, что регулировать этот вопрос вообще не следовало. Мы выбрали промежуточный подход, и сегодня Конституция заявляет, что земля — это ресурс особого значения и этот вопрос должен регулироваться органическим законом», — передает автор статьи слова председателя парламента.

Такой закон парламент Грузии намерен принять в ближайшее время, сообщил Ираклий Кобахидзе.

Закон о временном запрете на продажу земель иностранцам был принят парламентом предыдущего созыва в июне 2013 года и должен был действовать до 31 декабря 2014 года. Но решением Конституционного суда Грузии, признавшего этот запрет неконституционным, действие закона было прекращено в июне 2014 года.






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