Делегация Партнерского фонда Грузии находится с визитом в Китае

11.05.2017 23:46 Делегация Партнерского фонда Грузии отбыла в Китай для участия в Пекине в Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути".



До визита в Пекин грузинская делегация посетит провинцию Хубэй, где примет участие в международном бизнес-форуме китайского чая. Главным организатором мероприятия является китайская бизнес-консультативная компания "Huahe International", почетным консультантом-советником которой с 2015 года является исполнительный директор Партнерского фонда Грузии Давид Саганелидзе.



Члены грузинской делегации также осмотрят чайные плантации в регионе реки Янцзы, посетят чайное предприятие "Сaihua Maojian".



В рамках совместного проекта "Содействие экспорту грузинского вина в КНР", представители фонда попытаются найти возможности для реализации грузинского вина в регионе, проведут встречи с представителями местных винных компаний.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

