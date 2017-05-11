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Делегация Партнерского фонда Грузии находится с визитом в Китае


11.05.2017   23:46
Делегация Партнерского фонда Грузии отбыла в Китай для участия в Пекине в Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути".

До визита в Пекин грузинская делегация посетит провинцию Хубэй, где примет участие в международном бизнес-форуме китайского чая. Главным организатором мероприятия является китайская бизнес-консультативная компания "Huahe International", почетным консультантом-советником которой с 2015 года является исполнительный директор Партнерского фонда Грузии Давид Саганелидзе.

Члены грузинской делегации также осмотрят чайные плантации в регионе реки Янцзы, посетят чайное предприятие "Сaihua Maojian".

В рамках совместного проекта "Содействие экспорту грузинского вина в КНР", представители фонда попытаются найти возможности для реализации грузинского вина в регионе, проведут встречи с представителями местных винных компаний.






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