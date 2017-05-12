Доллар укрепляет свои позиции

12.05.2017 13:34



В ходе последней европейской сессии доллар США продемонстрировал рост относительно большинства своих соперников. Так, против швейцарского франка американская валюта достигла максимума с 10 апреля, закрепившись на уровне 1,0100. Относительно фунта стерлингов показан недельный максимум в виде 1,2849, а для евро – двухнедельный максимум на отметке 1,0839. Против канадского доллара произошел рост до 6-дневного максимума в виде 1,3770. Против новозеландского доллара американская валюта достигла уровня 0,6828. По оценке экспертов, при своем дальнейшем росте доллар США способен встретить сопротивление в следующих областях: для евро – 1,07, для швейцарского франка – 1,02, для фунта стерлингов – 1,26, для канадского доллара – 1,39 и для новозеландского доллара – 0,66.



В целом же стоит отметить, что на фоне последних событий эксперты делают самые оптимистичные прогнозы по укреплению валюты США. Так, экономистами инвестиционного банка Goldman Sachs на днях были пересмотрены двенадцатимесячные перспективы курса доллара относительно евро. Если раньше в их отчетах фигурировал показатель 1 доллар, то теперь он изменился на 1,05 доллара. Специалисты считают американскую валюту немного переоцененной в свете ожидаемого снижения расхождений в кредитно-денежной политике центральных банков, а также усиления экономического роста за пределами США.



Изменение курсов валют в современном мире зависит от огромного количества факторов, в том числе и тех, что кажутся на первый взгляд незначительными. Составить хотя бы ориентировочное представление о том, как происходит положительная или отрицательная динамика, можно с помощью брокеров рынка Forex, представляющих на своих страницах (





В ходе последней европейской сессии доллар США продемонстрировал рост относительно большинства своих соперников. Так, против швейцарского франка американская валюта достигла максимума с 10 апреля, закрепившись на уровне 1,0100. Относительно фунта стерлингов показан недельный максимум в виде 1,2849, а для евро – двухнедельный максимум на отметке 1,0839. Против канадского доллара произошел рост до 6-дневного максимума в виде 1,3770. Против новозеландского доллара американская валюта достигла уровня 0,6828. По оценке экспертов, при своем дальнейшем росте доллар США способен встретить сопротивление в следующих областях: для евро – 1,07, для швейцарского франка – 1,02, для фунта стерлингов – 1,26, для канадского доллара – 1,39 и для новозеландского доллара – 0,66.В целом же стоит отметить, что на фоне последних событий эксперты делают самые оптимистичные прогнозы по укреплению валюты США. Так, экономистами инвестиционного банка Goldman Sachs на днях были пересмотрены двенадцатимесячные перспективы курса доллара относительно евро. Если раньше в их отчетах фигурировал показатель 1 доллар, то теперь он изменился на 1,05 доллара. Специалисты считают американскую валюту немного переоцененной в свете ожидаемого снижения расхождений в кредитно-денежной политике центральных банков, а также усиления экономического роста за пределами США.Изменение курсов валют в современном мире зависит от огромного количества факторов, в том числе и тех, что кажутся на первый взгляд незначительными. Составить хотя бы ориентировочное представление о том, как происходит положительная или отрицательная динамика, можно с помощью брокеров рынка Forex, представляющих на своих страницах ( https://www.instaforex.com/ru/quote/usdrur ) информацию о принципах формирования курсов. Здесь можно узнать о том, что изменения на рынке происходят под влиянием темпов инфляции, деятельности биржи Форекс и происходящих на ней спекулятивных операций, валютной политики со своими определенными целями на повышение или понижение. Немаловажными оказываются и такие моменты, как степень доверия к валюте, характер реализуемых международных платежей, степень участия валюты в расчетах на европейском и мировом уровнях. Также при определении курсов учитываются состояние платежного баланса, разница процентных ставок в разных странах и ряд других факторов.











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