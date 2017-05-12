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Премьер-министр Грузии ожидает инвестиции и туристов из Эстонии


12.05.2017   22:53
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в рамках официального визита в Эстонию 12 мая встретился с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. По информации пресс-службы правительства Грузии, на встрече были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества, взаимоотношения с ЕС и усиления Восточного партнерства.

Стороны отметили, что взаимоотношения между двумя странами во всех направлениях развиваются быстрыми темпами. Георгий Квирикашвили заявил, что ожидает еще большего роста эстонских инвестиций и чиста туристов из Эстонии.

Премьер Грузии поздравил президента Эстонии с председательством в Совете Евросоюза и поблагодарил за поддержку Грузии на пути европейской и евроатлантической интеграции.

Среди других вопросов на встрече рассматривались вопросы секторального сотрудничества, взаимоотношения в сферах образования и науки, возможность заимствования опыта Эстонии на пути евроатлантической интеграции.

В конце встречи Георгий Квирикашвили пригласил Керсти Кальюлайд посетить с визитом Грузию.






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