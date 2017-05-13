Georgian Airways объявила о начале нового этапа развития авиакомпании

13.05.2017 17:21 Руководство Airzena — Georgian Airways объявило о начале нового этапа развития грузинской авиакомпании. В настоящее время Airzena обновляет свой флот. Кроме того, в авиакомпании сообщили о назначении сразу нескольких новых прямых авиарейсов из Тбилиси.



По словам гендиректора Georgian Airways Гиви Давиташвили, в ближайшее время авиакомпания задействует новый Boeing 737-700, а также два пассажирских самолета типа Embraer.



«С большим удовольствием хочу поделиться с вами хорошими новостями о нововведениях, которые осуществляет Georgian Airways. В частности, на новом этапе развития авиакомпании планируется обновление основного флота. Уже через несколько дней новый Boeing 737-700 будет зарегистрирован, также полеты будут выполнять два самолета типа Embraer», — сказал Давиташвили.



Рыночная цена лайнера Boeing 737-700 составляет около 80 миллионов долларов, из-за чего эта сделка является крупнейшей в новейшей истории грузинской авиации. Новый Boeing, приобретаемый по лизингу, станет третьим самолетом компании этого класса – в ее авиапарке уже есть Boeing 737-500 со вместимостью 116 мест и Boeing 737-700, рассчитанный на 132 пассажира. Помимо этого, у компании есть четыре 50-месных CRJ.



Кроме того, гендиректора Georgian Airways рассказал о новых авиарейсах компании. Так, по его словам, уже с 20 мая будут назначены прямые рейсы Тбилиси-Лондон-Тбилиси, а с 12 июня — рейсы Тбилиси-Прага-Тбилиси.



«С 20 мая начинаем выполнять прямые рейсы из Тбилиси в Лондон. Полеты будут выполняться два раза в неделю – по понедельникам и субботам. С 12 июня начинаем выполнять прямые рейсы в направлении Праги – каждый понедельник и субботу. С конца апреля текущего года начались прямые полеты в направлении Киева, которые осуществляются ежедневно. Также – в направлении Казани полеты начнут осуществляться со 2 июня два раза в неделю. Также, по просьбам пассажиров, планируется назначение авиарейсов в направлении Парижа, которые будут выполняться с частотой два раза в неделю», — рассказал Давиташвили.



Напомним, в начале мая Airzena просила правительство о помощи. На своей фейсбук-странице компания опубликовала заявление, в котором обвиняла в демпинге крупные авиакомпании, работающие на грузинском рынке. В заявлении компания назвала «монстрами» турецкую авиакомпанию Turkish Airlines и российскую «Аэрофлот».















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