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Грузия и Китай оформили соглашение о свободной торговле


13.05.2017   21:25
Грузия и Китай оформили соглашение о свободной торговле. После его задействования примерно 94% грузинской продукции будет освобождено от таможенных пошлин в Китае. Об этом сообщает Imedinews, со ссылкой на администрацию правительства.

Грузия является первой в страной в регионе, с которой Китай оформил соглашение о свободной торговле. Оно откроет грузинской продукции рынок, который охватывает более 1,4 млрд потребителей.

Переговоры по договору о свободной торговле между Грузией и Китаем стартовали 10 декабря 2015 года. Меморандум об окончании переговоров по соглашению о свободной торговле был подписан в Тбилиси 5 октября 2016 года.

Переговоры по соглашению прошли в рекордно короткий срок — 7 месяцев.

Грузия и Китай активно торгуют на протяжении последних лет. Китай входит в четверку основных торговых партнеров Грузии. В Китай вывозят медные руды и концентраты, лом меди, спиртные напитки, в том числе грузинское вино. Магазины-салоны грузинского вина постепенно становятся все более популярными в Китае.

Напомним, на сегодняшний день Грузия уже имеет соглашения о свободной торговле с Евросоюзом, Турцией, странами СНГ и Европейской ассоциацией свободной торговли.


"СОВА"





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