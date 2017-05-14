Китайские компании откроют в Грузии банк с капиталом в 1 миллиард долларов

14.05.2017 20:51 В Пекине состоялась официальная церемония подписания декларации, предусматривающая основание банка для развития Грузии. Документ был оформлен в рамках форума «Один пояс — один путь», открывшегося сегодня.



Основной капитал нового банка составит 1 миллиард долларов, а накопительный – 300 миллионов долларов. Основателями этой финансовой организации выступили крупнейшая китайская корпорация «China Energy Company Limited» (CEFC) и компания «Eurasian Invest LLC».



Со стороны Грузии под декларацией поставил подпись вице-премьер и министр финансов Димитри Кумсишвили.



В соответствии с документом, обе китайских компании взяли на себя обязательства создать в Грузии новый коммерческий банк. По словам Кумсишвили, представители CEFC и «Eurasian Invest LLC» уже обратились к Национальному банку Грузии, чтобы приступить к реализации всех официальных процедур.



«Для нашей банковской системы и развития экономики очень важна конкуренция в банковском секторе», — сказал Кумсишвили после подписания документа. Он добавил, что начало работы еще одного крупного банка в Грузии также очень важно для развития частного сектора.



Проект «Один пояс, один путь» ставит своей целью стратегическое планирование долгосрочного развития торговых маршрутов между странами Центральной, Южной Азии, Африки и Европы, что подразумевает строительство новых портов и железнодорожных путей. Инициатива включает два основных направления развития — Экономический пояс Шелкового пути и Морской Шелковый путь.



В проект «Один пояс — один путь», предложенную председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 году, к настоящему моменту уже вложено порядка 50 миллиардов долларов. В ходе открытия сегодняшнего форума Си Цзиньпин заявил, что в ближайшее время Китай выделит еще 124 миллиарда долларов на новые проекты Шелкового пути.



В двухдневном форуме «Один пояс — один путь» участвуют президенты и премьеры 29 государств, а также руководители ряда международных организаций, в том числе ООН, МВФ, Всемирного банка и ВТО. Общее число участников превысит 1,2 тысячи человек.



Грузию представляют Дмитрий Кумсишвили, а также министр экономики и устойчивого развития Георгий Гахария. Еще вчера в Пекине они оформили соглашение о зоне свободной торговли между Грузией и Китаем.















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