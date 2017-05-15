Грузия заинтересована в привлечении туристов из Словакии

15.05.2017 20:26 Вопросы сотрудничества между Грузией и Словакией в различных направлениях и сферах были рассмотрены на встрече делегаций обеих стран в расширенном формате, которая состоялась 15 мая в рамках визита президента Грузии Георгия Маргвелашвили в Братиславу.



По информации пресс-службы президента Грузии, в начале встречи президент Словакии Андрей Киска показал грузинскому коллеге и грузинской делегации ту фотографию, которую он снял около года назад у «линии оккупации» в селе Хурвалети Горийского района во время своего визита в Грузию. Георгий Маргвелашвили поблагодарил президента Словакии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также за поддержку процессов европейской и евроатлантической интеграции Грузии и заострил внимание на важности дальнейшего развития сотрудничества в сфере обороны.

Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, подчеркнули важность дальнейшего расширения экономических связей и роста торгового оборота.



Грузинская делегация выразила интерес к сотрудничеству со Словакией в сфере туризма и пообещала всяческое содействие развитию этого направления.



На встрече также обсуждались перспективы углубления сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и связи, образования и культуры.



Во встрече с грузинской стороны принимали участие госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе, начальник администрации президента Георгий Абашишвили, секретарь Совбеза Давид Раквиашвили, заместитель министра иностранных дел Давид Джалагания, секретарь президента по международным отношениям Тенгиз Пхаладзе и депутаты парламента Мамука Чиковани, Роман Гоциридзе и Ада Маршания.















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