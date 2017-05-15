Земельный вопрос вновь приобрел актуальность в грузинской политике

15.05.2017 21:38 Иностранным гражданам сельскохозяйственные земли продаваться не будут. Как отметил председатель парламентского комитета по аграрным вопросам Отар Данелия, иностранцы не смогут приобретать земли, разрешается только пользование арендой и то - в исключительных случаях. Этот вопрос вновь стал актуальным, так как председатель парламента Ираклий Кобахидзе заявил, что власти выбирают промежуточную модель, т.е. полного запрета на продажу земли иностранцам не будет. Но главный юрист «Международной прозрачности» Теона Закарашвили говорит, что подобный «промежуточный подход» равносилен бланкетному, т.е. полному запрету, - пишет газета «Резонанси».



Против запрета вместе с «Международной прозрачностью» выступают и оппозиционные партии - в том числе и «Национальное движение», «Европейская Грузия» и «Гирчи». Они считают, что полный запрет на продажу навредит экономическому состоянию страны.



Напомним, что с требованием запретить продажу сельскохозяйственной земли иностранцам в конституционную комиссию в январе обратились «Альянс патриотов» и «Демократическое движение». Обе партии требовали, чтобы был введен полный запрет, но тогда решить этот вопрос не удалось. Председатель парламентского комитета по аграрным вопросам Отар Данелия говорит, что у властей твердая позиция по поводу того, чтобы иностранцы не могли покупать землю, но в то же время будет возможна аренда, если речь идет об особенном проекте, инвестициях и трудоустройстве. Но единогласия по отражению этого вопроса в конституции нет и среди большинства», - отмечает издание.



«В результате продажи земли иностранцам большие инвестиции в Грузию не поступали, поэтому контраргумент- якобы земля является экономическим активом и ее обязательно нужно продавать иностранцам, для нас неприемлем. Да, это экономический актив, но одно другому не мешает и мы можем освоить этот актив и местными экономическими ресурсами. Иностранец, который хочет приобрести сельскохозяйственные земли для личного пользования, такого права иметь не будет. Одно дело - продажа земли государством, а другое - продажа земли, приватизированной частным лицом. Этот подход будет действовать в обоих случаях.



Так как аренда земли иностранцами будет разрешаться лишь в исключительных случаях, мы не хотим вводить конкретный порядок, потому что это будет носить характер стандарта. Мы не хотим, чтобы аренда земли иностранцами была стандартом. Такие случаи будут исключением. Каждый случай будет рассматриваться сначала региональными властями, а затем и министерством сельского хозяйства. Если все инстанции посчитают, что этот проект важен и его стоит осуществлять, тогда земля будет отдана в аренду. Хочу отметить, что это не данность, а текущий процесс, в который могут быть внесены изменения. Предположительно, законопроект будет готов к концу месяца», - пояснил Данелия.















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