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В Грузии возможно будут собирать китайские электромобили


17.05.2017   15:04
Не исключено, что в будущем электромобили известной китайской фирмы JAC будут выпускать и в Грузии. По информации министерства финансов Грузии, этот и другие вопросы сотрудничества первый вице-премьер, министр финансов Дмитрий Кумсишвили обсудил на состоявшейся 16 мая встрече с топ-менеджментом ведущей китайской машиностроительной компании Anhui Jianghuai Automobile Co. Встреча прошла в рамках рабочего визита Кумсишвили в Китай.

«Мы обсудили с руководством компании, что можем сделать совместно, и договорились, что фирма JAC начнет исследование наших возможностей, изучит, насколько возможно построить в Грузии сборочный завод, а в дальнейшем задействовать полное производство», — передает слова министра пресс-служба Минфина.

По словам Дмитрия Кумсишвили, китайский автоконцерн интересуется не только вступлением на рынок Южного Кавказа, но и тем режимом свободной торговли, которым пользуется Грузия в странах ЕС.

Грузинский министр предложил китайской компании использовать проходящий по территории Грузии транзитный коридор как кратчайший путь для поставки китайской продукции в страны Европы. Он также предложил учредить в Грузии региональный филиал фирмы JAC.

На встрече в офисе китайской компании также присутствовали генеральный директор АО «Грузинская железная дорога» Мамука Бахтадзе и посол Грузии в Китае Давид Апциаури.






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