Гегемония СНГ закончилась, Евросоюз стал главным рынком грузинских продуктов - эксперт

18.05.2017 15:16 Эксперт экономики Михаил Дундуа на своей странице в "Facebook" отмечает улучшение структуры экспорта грузинской продукции и заявляет, что рынок СНГ уже теряет продукции и Грузия выходит на другие более выгодные рынки.



"Структура международной ориентации экспорта (экспорт без реэкспорта) грузинской продукции в течение последних пяти лет существенно улучшилась.



В 2014 году, когда только приводили в действие соглашение о свободной торговле с Евросоюзом, основным рынком грузинской продукции были страны СНГ. Тогда в СНГ выходили грузинские продукты стоимостью вдвое больше, чем в Евросоюз.



На сегодня положение радикально изменилось!



По данным за 2016 год, в Евросоюз было экспортировано продуктов грузинского производства на 514 миллиардов долларов, то есть на 14% больше, чем в СНГ.



В 2016 году по сравнению с 2014 годом, наш "чистый экспорт" в Евросоюзе увеличился на 20%, а по сравнению с 2012 годом - на 83%.



Теперь уже очередь Китая! Я убежден, что через два года экспорт грузинской продукции в Китай удвоится. Отметим: сегодня по грузинскому "чистому экспорту" Китай находится на втором месте среди стран-партнеров"- пишет Дундуа.

















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