|
Гегемония СНГ закончилась, Евросоюз стал главным рынком грузинских продуктов - эксперт
18.05.2017 15:16
Эксперт экономики Михаил Дундуа на своей странице в "Facebook" отмечает улучшение структуры экспорта грузинской продукции и заявляет, что рынок СНГ уже теряет продукции и Грузия выходит на другие более выгодные рынки.
"Структура международной ориентации экспорта (экспорт без реэкспорта) грузинской продукции в течение последних пяти лет существенно улучшилась.
В 2014 году, когда только приводили в действие соглашение о свободной торговле с Евросоюзом, основным рынком грузинской продукции были страны СНГ. Тогда в СНГ выходили грузинские продукты стоимостью вдвое больше, чем в Евросоюз.
На сегодня положение радикально изменилось!
По данным за 2016 год, в Евросоюз было экспортировано продуктов грузинского производства на 514 миллиардов долларов, то есть на 14% больше, чем в СНГ.
В 2016 году по сравнению с 2014 годом, наш "чистый экспорт" в Евросоюзе увеличился на 20%, а по сравнению с 2012 годом - на 83%.
Теперь уже очередь Китая! Я убежден, что через два года экспорт грузинской продукции в Китай удвоится. Отметим: сегодня по грузинскому "чистому экспорту" Китай находится на втором месте среди стран-партнеров"- пишет Дундуа.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна