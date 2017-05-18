Компания Caspian Energy Georgia начнет деятельность в Грузии в сентябре

18.05.2017 20:15 Caspian European Club и Caspian American Club провели в Баку четвертый CEO Lunch.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Caspian European Club и Caspian American Club.



"CEO Lunch является одним из ключевых инструментов networking, и проводится с целью создания возможностей для общения руководителей компаний в неформальной обстановке и налаживания новых контактов. Caspian European Club и Caspian American Club проводят CEO Lunch c участием топ-менеджеров компаний CEIBC каждую третью среду месяца в Баку", - заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев.



Тельман Алиев отметил, что с сентября в Грузии начнет функционировать компания Caspian Energy Georgia, которая будет заниматься организацией бизнес-форумов, CEO Lunch, тренингов, семинаров, круглых столов, ежегодного Caspian Energy Forum и церемонией вручения национальных и международных премий в Тбилиси и Батуми.



Тельман Алиев рассказал о том, что Caspian Energy выставляет на продажу долевое участие во вновь создаваемых и возобновляющих свою деятельность зарубежных офисах.



В рамках CEO Lunch, который состоялся сегодня в отеле Hyatt Regency Baku, каждый член правления Caspian European Club и Caspian American Club рассказал о планах клуба и предложениях по его дальнейшему развитию. Также руководители компаний рассказали коротко о своей деятельности. Компаниям, вступившим и продолжившим свое участие в Caspian European Club и Caspian American Club, были вручены сертификаты.















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