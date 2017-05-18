Глава Грузинской железной дороги примет участие в заседании СНГ

18.05.2017 22:22 Гендиректор АО "Грузинские железные дороги" Мамука Бахтадзе направится в Москву, где примет участие в 66-ом по счету заседании Совета по железнодорожному транспорту СНГ, сообщил Sputnik Грузия сотрудник пресс-службы "Грузинских железных дорог" Дачи Цагурия.



Заседание Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества стартовало 18 мая и пройдет до пятницы. В нем принимают участие руководители железнодорожных администраций Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана.



"Те страны, у которых есть стандарт железной дороги 1520 миллиметров (ширина колеи — ред.) являются членами этого объединения. Такой стандарт действует и в Грузии… Будут обсуждаться вопросы стандартизации, регуляций, эксплуатации вагонов и прочие специфичные для железных дорог темы", — сказал Цагурия.



Кроме того, по данным "Российских железных дорог", повесткой заседания Совета предусмотрено рассмотрение итогов деятельности организации за 25-летний период, итогов эксплуатационной работы сети железных дорог, работы пассажирского комплекса в международном сообщении за 2016 год и первый квартал 2017 года, а также разработка графика движения поездов на 2017-2018 годы, перепись грузовых вагонов и контейнеров и ряд других вопросов.



Совет по железнодорожному транспорту СНГ был создан в феврале 1992 года. Его целью является координация работы железнодорожного транспорта на межгосударственном уровне и выработке единых стандартов.



До 2008 года полноправным членом Совета была и Грузия. Однако после августовских событий 2008 года, Грузия покинула СНГ, но продолжила участвовать в работе Совет по железнодорожному транспорту СНГ в качестве ассоциированного члена.



Помимо Грузии ассоциированными членами Совета являются Латвия и Финляндия.















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