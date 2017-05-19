Возросший аппетит сепаратистов вынуждает Грузию увеличивать импорт электроэнергии

19.05.2017 20:07 В течение последних четырех месяцев импорт электроэнергии в стране увеличился почти на 300 миллионов киловатт часов. По предположению энергетиков, до конца года Грузии придется купить 1 400 миллиард квт/ч электроэнергии. Причиной этого считается неправильная политика правительства, в особенности тот факт, что мы не можем использовать электроэнергию, выработанную Ингури ГЭС, и полностью снабжаем Абхазию, пишет газета "Резонанси".



В статье отмечается, что возросший аппетит сепаратистов делает Грузию зависимой от импорта. И это тогда, когда политикой правительства является достижение энергетической независимости. Еще одной причиной, по мнению энергетиков, является протест населения против строительства гидроэлектростанций, из-за чего большинство инфраструктурных проектов не осуществляется



По данным НКЭ, выработка "Ингури ГЭС" резко сократилась. В апреле 2017 года гигантская гидростанция выработала 135 миллионов квт/ч, тогда как в аналогичный период минувшего года произвела 167 миллионов квт/ч электроэнергии. В марте текущего года Ингури ГЭС выработала 97 миллионов квт/ч электроэнергии, тогда как в марте 2016 года этот показатель составил 155 млн. квт/ч. Что касается данных за февраль, сгенерировано было только 80 млн. квт/ч., тогда как в аналогичный период прошлого года генерация составила 140 млн. квт/ч.



Что главное, энергию, выработанную Ингури ГЭС и Варднил ГЭС, полностью забирает Абхазия, и ей этого даже не хватает. Получается, что в действительности энергосистема Грузии не использует Ингури ГЭС, по крайней мере, так обстоит дело с начала года. Начиная с января, из этой ГЭС мы фактически не получили ни одного квт/ч электроэнергии. В минувшем году за первые четыре месяца Абхазия потребила 773 млн. квт/ч. электроэнергии, а в текущем году в аналогичный период этот показатель перевалил за 863 млн. квт/ч. (суммарная выработка Ингури и Варднил ГЭС в январе-апреле составила 673 млн. квт/ч.). Факт, что абхазские сепаратисты наносят ущерб энергосистеме Грузии, из-за чего возрос импорт.



В официальном ведомстве никто ничего не говорит о том, почему страна идет на такие уступки. А специалистам не известна причина этой бескорыстной доброты грузинской власти к абхазам.



Электроснабжение Абхазии является темой, по которой сегодня у энергетиков и политиков абсолютно идентичные мнения. По их оценке, страна приняла экономически проигрышное решение, у которого есть некоторое политическое оправдание.



Энергетик Гия Арабидзе: "Потребление электроэнергии в течение четырех месяцев значительно увеличилось. Было бы хорошо, если бы причиной были рост производства и положительные процессы в экономике. У меня нет информации в связи с конкретными проектами, и мало что могу сказать о них. Насколько мне известно, в прошлом году были оформлены достаточно хорошие договора с импортерами, и мы по хорошей цене ввозили гарантированную электроэнергию. Это дало нам возможность сэкономить социальный газ. В январе-апреле 2017 года годовой запас социального газа у нас был освоен на 50-60%, экономия получилась из-за того, что между импортированной электроэнергией и выработанной на теплоэлектростанциях не было серьезной разницы.



Помним также, что Ингури была остановлена на две недели, из-за чего в течение последних 4 месяцев не только для Абхазии, но и для нас самих пришлось покупать большее количество электроэнергии. Собственно в Абхазии потребление электроэнергии увеличилось на 89 млн. квт/ч. по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Правда, часть электроэнергии они получили из России, но большую часть им поставляли мы. Предположительно, тенденция будет продолжаться, и до конца года нам понадобится купить 1 400 млн. квт/ч. электроэнергии".



По словам Гии Арабидзе, у государства также серьезные проблемы в связи с ГЭС, поскольку из-за сопротивления населения большая часть проектов остается неосуществленной.



"Мы ввозим электроэнергию по хорошей цене, но это не имеет существенного значения. Как бы ни было, рост импорта является плохим фактом. Необходимо изменить энергетическую политику, люди не должны сидеть в засаде у каждого куста, и мешать строительству ГЭС, что для Грузии является реальностью последнего времени"- отметил Арабидзе.



По словам энергетика Мирона Пирцхелани, необходимо изменить подход к электроснабжению Абхазии.



"Нет ничего нового, мы постоянно говорим о том, должна платить Абхазия стоимость электроэнергии или нет. Правительство должно изменить подход. Когда мы поставим вопрос, они будут говорить с нами на другом языке, но пока это не ожидается. Из года в год повторяется та же тема, которая известна, и с тем же почерком. Это всегда будет так, пока мы не изменим политику"- заявил Пирцхелани.



По его же информации, на данном этапе выработка Ингури ГЭС увеличилась, что вызвано сезонным изменением.



"На данное время у нас избыточный водный ресурс, который вызывает увеличение выработки. Более того, приток воды весной был настолько большой, что были вынуждены слить воду из водохранилищ. Сейчас самое лучшее время для максимальной выработки, можно также экспортировать электроэнергию. В том числе и для потребления на внутреннем рынке, если будет возможность регуляции тарифов. Считаю, что весной и осенью электроэнергия должна стоить гораздо дешевле, что, к сожалению, регулирующая комиссия до сих пор не смогла урегулировать. Все зависит от того, насколько правильную политику мы сможем провести"- заявил "Резонанси" Мирон Пирцхелани.

















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