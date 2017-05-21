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Продажа земель иностранцам не должна быть тотально запрещена - министр


21.05.2017   17:07
Продажа земель иностранцам не должна быть тотально запрещена, - об этом заявил журналистам министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили.

По его словам, существует необходимость определенных регуляций в связи с продажей земель иностранцам. По заявлению министра, в этом плане правительством согласована единая позиция, однако как конкретно будет прописан этот закон, это юридическая часть дела.

Подготовленный правительством законопроект предполагает продажу земель иностранцам лишь в исключительных случаях.

По заявлению председателя комитета по аграрным вопросам парламента Грузии Отара Данелия, согласно законопроекту, подготовленному правительством, единственное исключение, когда будет возможна продажа земли иностранным инвесторам, это то, если ими будет представлена большая инвестиция. Однако Отар Данелия не конкретизировал объем инвестиции, который может стать основанием для продажи земли нерезидентам.






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