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Строительство железнодорожной ветки БТК находится на завершающей стадии - Йылдырым
22.05.2017 21:00
Премьер-министр турции Бинали Йылдырым заявил, что строительство железнодорожной ветки Баку-Тбилиси-Карс находится на стадии завершения. Об этом глава правительства Турции Йылдырым заявил в аэропорту им. Ататюрка перед отбытием в Грузию.
«Железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс на стадии завершения. До конца этого года по ней начнут ездить поезда. Таким образом, будет завершена важная часть Центрального коридора в рамках проекта «Один пояс – один путь», который обсуждался на прошлой неделе в Китае».
Напомнив, что в 2017 году турецко-грузинским дипломатическим отношениям исполняется 25 лет, Йылдырым продолжил: «Выводя на более высокий уровень сотрудничество с Грузией в транспортной, энергетической, культурной и образовательной сферах, мы достигли стратегического партнерства. Начиная с 2007 года, когда было подписано соглашение о свободной торговле, Грузия является нашим крупнейшим торговым партнером».
Отметив, что в ходе визита в Грузию одной из главных тем повестки дня станет борьба с терроризмом, Бинали Йылдырым сказал: «Грузия оказала большую поддержку нам в борьбе с террористической организацией FETÖ/PDY. Между Турцией и Грузией не существует разногласий по международным и региональным вопросам».
В отношении подписанного с Россией торгового соглашения Йылдырым заявил: «Согласно соглашению, в течение этого месяца будут сняты ограничения в отношении турецких фирм, работающих в шести разных сферах. А в течение недели будут сняты ограничения на поставку Турцией некоторых сельхозпродуктов».
По поводу ограничений на поставку томатов премьер-министр Йылдырым сказал: «Помидоры превратились в "символ" турецко-российских отношений. Этот процесс требует немного времени. Для решения этого вопроса усилия и необходимые инициативы будут продолжены. Естественно, что Россия нуждается в контроле своих собственных производственных мощностей. И мы проявляем свое уважение».
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